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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam S&P Global Ratings'e göre Türk bankacılık sektöründe riskler yönetilebilir düzeyde

        S&P Global Ratings'e göre Türk bankacılık sektöründe riskler yönetilebilir düzeyde

        S&P Global Ratings Finansal Kuruluşlar Direktörü Argenio, Türk bankacılık sisteminin şoklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Tahmin ettiğimizden daha iyi bir ekonomik görünüm olması nedeniyle durumun yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        S&P Global Ratings'e göre Türk bankacılık sektöründe riskler yönetilebilir düzeyde

        S&P Global Ratings, Türkiye ekonomisinin ve sermaye piyasalarının görünümünün ele alınacağı "Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansı 2026" etkinliğiyle yatırımcı, ihraççı, şirket ve finansal kuruluşlardan önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

        S&P Global Ratings Finansal Kuruluşlar Direktörü Regina Argenio, burada AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Argenio, Bankacılık Endüstrisi Ülke Risk Değerlendirmesi (BICRA) adı altında tüm bankacılık sektörlerini kapsayan bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmeyi yeni onayladıklarını söyledi.

        Türk bankacılık sisteminin bir dizi küresel ekonomik ve bölgesel şokla karşı karşıya kaldığını ifade eden Argenio, şöyle devam etti:

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        "Karşılaştığı risklerin önemli olduğunu düşünüyoruz ancak enflasyonun düşürülmesinde gördüğümüz ilerleme ve Orta Doğu'daki savaşın başlangıcında tahmin ettiğimizden daha iyi bir ekonomik görünüm olması nedeniyle durumun yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda, bankaların önemli büyüklükteki dış borçlarını çevirmeye devam edebilme yeteneklerini de yakından izliyoruz. Dolayısıyla, bu cephede yaşanabilecek herhangi bir aksaklık sorunlu olabilir. Ayrıca, son bir yılda uygulanan tüm erteleme önlemlerinin kaldırılmasını olumlu buluyoruz. Dolayısıyla, gelecekte daha fazla istikrar görürsek, bazı olumlu gelişmeler öngörebiliriz."

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        "(KREDİ HACMİ) PARA POLİTİKASINDA BİR GEVŞEME OLURSA ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA İYİ OLABİLİR"

        Regina Argenio, bankaların şu anda uyguladığı yüksek reel faiz oranlarıyla kredi hacmini artırmanın çok zor olduğunu ve bu yüzden kredilerin azaldığını gördüklerini bildirdi.

        Argenio, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Para politikasında bir gevşeme olursa, faiz oranları düşürülürse ve bunun fiyatlamaya ve kredilere yansımasını görürsek önümüzdeki yıl daha iyi olabilir, orada olumlu gelişmeler görebiliriz. KOBİ'lerin ve perakende müşterilerin bu kadar aşırı yüksek finansman maliyetini karşılaması daha zor. İlerleyen süreçte varlık kalitesinin bozulması açısından bankacılık sektöründen gelebilecek potansiyel risk sepetini işte burada görüyoruz."

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        Net faiz marjlarının​​​​​​​ gelecek yıl iyileşmesini beklediklerini dile getiren Argenio, daha düşük oranların Türk lirası cinsinden bankacılık sektörü için daha iyi bir fonlama maliyetine oldukça hızlı bir şekilde dönüşeceğini vurguladı.

        Argenio, yabancı para cinsinden fonlama maliyetinin yurt dışındaki faiz oranlarındaki dinamikler nedeniyle artabileceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Dolayısıyla nasıl sonuçlanacağı indirimlerin zamanlamasına, indirimlerin büyüklüğüne ve başarılı dezenflasyon programına da bağlı olacak bir karışım. İlerleyen dönemde, ülke enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde düşürebilirse ve ekonomiye olan güveni artırıp bu sayede daha güçlü bir ekonomik büyüme, döviz riski açısından daha dirençli ve istikrarlı bir ekonomik ortam üretebilirse, özellikle reel karlılığa bakarsanız bankacılık sektörü için varlık kalitesi açısından anlamlı bir iyileşme olabilir. Nominal bazda bazı düşüşler görebilirsiniz ancak reel terimlerle işler doğru yöne giderse daha iyi bir karlılık görebiliriz, dolayısıyla sermaye getirisi reel terimlerle iyileşmelidir."

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        FON SORUŞTURMALARINDA POLİTİKA TEPKİSİ OLDUKÇA GÜÇLÜ OLDU

        Argenio, Türkiye'deki fon soruşturmalarına değinerek, bu durumun münferit bir sorun olması halinde etkisinin sınırlı kalacağını düşündüklerini ifade etti.

        Politika tepkisinin oldukça güçlü olduğunu belirten Argenio, şunları kaydetti:

        "Bankacılık sektörüne sağlanan likidite, etkinin sınırlandırılmasına yardımcı oldu. Dışarıdan borçlanma maliyeti açısından etki ne olacak? Bunu söylemek için henüz erken olduğunu düşünüyorum ve genel olarak yurt dışındaki faiz oranlarındaki dinamikler nedeniyle dışarıdan borçlanma maliyetinin artmasını bekliyoruz. Ancak Türk borçlunun gelecekte ödemek zorunda kalacağı daha yüksek bir risk maliyeti de olabilir. Bu, durumun ne kadar kontrol altına alındığına ve içeriden ne kadar hızlı yönetildiğine bağlı."

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