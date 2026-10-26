Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.073,97 %-0,39
        DOLAR 49,7624 %0,14
        EURO 55,6743 %-0,08
        GRAM ALTIN 6.403,38 %0,29
        BITCOIN 79.402,00 %-1,22
        FAİZ 39,69 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 85,93 %-0,27
        GBP/TRY 66,4161 %-0,20
        EUR/USD 1,1181 %-0,19
        BRENT PETROL 111,13 %-0,91
        ÇEYREK ALTIN 10.469,52 %0,29
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı Holding yönetimi, Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü

        Sabancı Holding yönetimi, Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü

        Kanada Başbakanı Mark Carney, İstanbul'da Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı ve CEO Kıvanç Zaimler ile görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 16:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sabancı yönetimi Kanada Başbakanı ile görüştü

        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı ve CEO Kıvanç Zaimler, Türkiye'yi ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.

        Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Sabancı Holding, Türkiye ile Kanada arasındaki stratejik ortaklığı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek karşılıklı yatırımların ve ekonomik iş birliğinin artırılmasına yönelik kararlılıklarını vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yaşındaki üniversiteli genç kızı öldüren kaza kamerada

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Alman uyruklu minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın ardından vatandaşlar bölgede önlem alınmasını istedi (İ...
        #Sabancı Holding
        #kanada
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        9 kent için "sarı" alarm verildi! Bu gece başlıyor... Salıya dikkat!
        9 kent için "sarı" alarm verildi! Bu gece başlıyor... Salıya dikkat!
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        ABD basını: Trump 4 gün içinde İran'a saldırabilir
        ABD basını: Trump 4 gün içinde İran'a saldırabilir
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        80 ilde sokakta sahipsiz hayvan kalmadı
        80 ilde sokakta sahipsiz hayvan kalmadı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        26 Ekim Boğa burcunda Dolunay ve burçlara etkileri
        26 Ekim Boğa burcunda Dolunay ve burçlara etkileri
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Dolmabahçe'de zorlu mücadele!
        Dolmabahçe'de zorlu mücadele!
        Kabul etmiyorlar
        Kabul etmiyorlar