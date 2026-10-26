Sabancı Holding yönetimi, Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü
Kanada Başbakanı Mark Carney, İstanbul'da Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı ve CEO Kıvanç Zaimler ile görüştü
Giriş: 26 Ekim 2026 - 16:39 Güncelleme:
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı ve CEO Kıvanç Zaimler, Türkiye'yi ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.
Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Sabancı Holding, Türkiye ile Kanada arasındaki stratejik ortaklığı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek karşılıklı yatırımların ve ekonomik iş birliğinin artırılmasına yönelik kararlılıklarını vurguladı.
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