Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Enerji
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.116,99 %-0,92
        DOLAR 49,7457 %0,11
        EURO 55,8160 %0,18
        GRAM ALTIN 6.393,52 %0,14
        BITCOIN 80.439,00 %0,07
        FAİZ 39,83 %0,53
        GÜMÜŞ GRAM 86,49 %0,39
        GBP/TRY 66,5512 %0,00
        EUR/USD 1,1208 %0,05
        BRENT PETROL 110,69 %-1,32
        ÇEYREK ALTIN 10.453,40 %0,14
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan SİPER-2'ye övgü

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan SİPER-2'ye övgü

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çelik Kubbe'nin uzun menzilli kalkanı olarak nitelendirdiği füzenin başarısını tebrik ederek, "Katmanlı hava savunma mimarimiz yerli ve milli sistemlerle güçlenirken, SİPER-2'nin başarılı atış testi, uzun menzilli hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerimizin gelişimini ve TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN arasındaki güçlü iş birliğini bir kez daha ortaya koydu" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 00:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Kacır'dan SİPER-2'ye övgü

        Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli teknolojiyle hazırladığı çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin füzelerinin kabiliyetiyle geliştiğini bildirdi.

        Çelik Kubbe füzesi SİPER-2'nin havadayken hedef değiştirdiği anları paylaşan Kacır, Çelik Kubbe'nin uzun menzilli kalkanı olarak nitelendirdiği füzenin başarısını tebrik etti.

        Kacır, SİPER-2'nin, ateşlendikten sonra uçuş sırasında güncellenen yeni hedefini imha etmesinin Türkiye'nin hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerinin gelişimini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek, paylaşımında şunları kaydetti:

        REKLAM

        "SİPER-2 Çelik Kubbe'nin Uzun Menzilli Kalkanı. Katmanlı hava savunma mimarimiz yerli ve milli sistemlerle güçlenirken, SİPER-2'nin başarılı atış testi, uzun menzilli hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerimizin gelişimini ve TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN arasındaki güçlü iş birliğini bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi ile gece gündüz çalışan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        KAĞITHANE'de sokakta motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Tolga Derebaşı (28), karnından ve bacağından yaralandı. Ağır yaralı olarak oto yıkamacıya sığınan Derebaşı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, aynı bölgeye yak...
        #Mehmet Fatih Kacır
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında Özer ve Aydın tutuklandı
        Fon soruşturmasında Özer ve Aydın tutuklandı
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        Bakan Gürlek'ten fon soruşturmalarına ilişkin açıklama
        Bakan Gürlek'ten fon soruşturmalarına ilişkin açıklama
        TIR ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 4 kişi öldü!
        TIR ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 4 kişi öldü!
        Faili meçhul bebek cinayeti aydınlatıldı!
        Faili meçhul bebek cinayeti aydınlatıldı!
        Okan Buruk mu, İsmail Kartal mı?
        Okan Buruk mu, İsmail Kartal mı?
        Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturması sürüyor... Şüpheli Hacer T.'nin ifadeleri ortaya çıktı: "3 güne regl olman gerekiyor"
        Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturması sürüyor... Şüpheli Hacer T.'nin ifadeleri ortaya çıktı: "3 güne regl olman gerekiyor"
        İran: Düşmana karşılık vermeye hazırız
        İran: Düşmana karşılık vermeye hazırız
        ABD'de milyarderlerin 'yüzde 5' vergi alarmı
        ABD'de milyarderlerin 'yüzde 5' vergi alarmı
        Nev son yolculuğuna uğurlandı
        Nev son yolculuğuna uğurlandı
        Babasına çocuk istismarı suçlaması
        Babasına çocuk istismarı suçlaması
        Eski futbolcular dev derbiyi değerlendirdi!
        Eski futbolcular dev derbiyi değerlendirdi!
        Balıkesir'deki faciada kayıp doktorun cansız bedenine ulaşıldı!
        Balıkesir'deki faciada kayıp doktorun cansız bedenine ulaşıldı!
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
        Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!