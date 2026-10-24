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        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye ve Kanada arasında ticarette yeni dönem

        Türkiye ve Kanada arasında ticarette yeni dönem

        Türkiye ile Kanada arasında ticaret ve yatırım, savunma sanayisi ve enerji alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar atıldı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin önce 5 milyar, ardından 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 17:45 Güncelleme:
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        Kanada ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi

        Kanada Başbakanı Mark Carney'in Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından iki ülke arasında birleştirme ortaklığı başlatılırken ekonomik ve ticari çalışmalar geliştirilmeye yönelik önemli adımlar atıldı.

        Kanada Başbakanlığının yapılanmasına göre ticaret ve yatırım, savunma, güvenlik ve enerji alanlarının işbirliğinin derinleştirilmesini öngören 3 yıllık eylem planı yer aldı. Bu yetenek iki ülke arasında kapsamlı serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin ilk turunun 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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        Kanada ile Türkiye arasındaki ticaretin 2020'den bu yana yaklaşık yüzde 50 oranında belirtildiği belirtildi, Kanada İhracat Geliştirme Kurumu ile Türk Eximbank arasında üçüncü sırada yer alan projelere yönelik işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

        Ayrıca savunma sanayisinde ortaklıkların yaratılması, LNG, nükleer ve ayrılabilir enerji ile kritik mineraller alanlarında işbirliğinin ayrılma konusunda mutabakata varıldı. Kanada'nın 2027'de Türkiye'ye ticaret heyeti göndereceği duyurulurken iki ülke arasındaki uçuş süreleri 12'den 21'e çıkarıldı ve kargo uçuşlarına sınırsız imkan tanındığı açıklandı.

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        "SAVUNMA SANAYİSİ, İKİ ÜLKE ARASINDA İŞBİRLİĞİ ORTAKLIĞI ÖNEMLİ FIRSATLAR BARINDIRIYOR"

        AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mehmet Yılmaz, küresel jeopolitik gelişmelerin ülkelerinin ticari olarak yeniden değerlendirmeye yöneldiğini belirterek, Kanada'nın ticaret ortaklarını çeşitlendirme sürecinde Türkiye'nin önemli bir faaliyetlerine sahip olduğunu söyledi.

        Yılmaz, son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin ülkelerin ekonomik ve ticari politikalarını doğrudan geliştirmeye dikkat ettiğine dikkat çekti.

        Kanada'nın bu gelişmelerden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığına işaret eden Yılmaz, "Kanada, dış ticaretin yaklaşık yüzde 70'ini ABD ile gerçekleştiriyor ve bu nedenle yeni ticaret ortakları oluşturma bölgeleri belirginleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Türkiye ile Kanadalı madencilik arasında başta olmak üzere çeşitli alanlardaki yatırımların da yer aldığına işaret eden Yılmaz, Kanadalı madencilik işlemlerinin Türkiye'de sağlıklı ve insanlara duyarlı faaliyetlerini sürdürdüklerini vurguladı.

        Savunma sanayisinin de iki ülke arasındaki işbirliği perspektifindeki önemli fırsatları barındırdığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bizim savunma sanayisinde özellikle imalat toplu güçlü kapasitemiz, Kanadalıların dikkatini çekti. Kanada, yapay zeka, bilgi teknolojileri ve uzay bilimlerinde oldukça güçlü ancak imalat tarafında Türkiye kadar güçlü ve hızlı değiller. Bizim üretim yeteneğimiz ve çevikliğimiz önemli bir avantaj yaratıyor."

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        LİDERLER ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER, TANITIMLARA YENİ İVME KAZANDIRDI

        Mehmet Yılmaz, ülke iki aradaki gelişmeleri son derece hızlı bir şekilde sergilediğini belirterek, liderler düzeyindeki görüşmelerin ekonomik işbirliğine yeni ivme kazandırdığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney'in gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli kararların gündeme geldiğini anlatan Yılmaz, şunları sürdürdü:

        "Çok uzun süren soğumuş olan tanıtımlar çok hızlı ısındı. Yıl sonunda görüşmelerin tamamlanarak serbest ticaret anlaşmasının imzalanması yönünde karar verildi. Türk Hava Yollarının uçuşlarının iki kez çıkarılması kararlaştırıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da iş insanlarıyla birlikte Kanada'ya gideceklerini ve indirimleri beraber değerlendireceklerini söyledi."

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        İki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesini sağlamak ilerlemenin genişletilmesine dikkati çeken Yılmaz, nükleer enerji alanlarının yeniden oluşturulmasının önem taşıdığını vurguladı.

        Yılmaz, Kanada'nın nükleer enerji teknolojilerinin temiz ve teknoloji transferine açık olduğunu belirterek, ancak bu alanda sağlanabilecek bir anlaşmanın iki ülke arasında uzun vadeli ortaklığın imzalanabileceği dile getirildi.

        Yılmaz, "Kanada, çeşitlendirmek isteyen ticaret ortakları arasında Türkiye'yi kesinlikle görmek istiyor. Enerji, petrol, doğal gaz, madencilik, nükleer enerji, savunma sanayisi ve yapay zeka teknolojileri gibi alanlar değerlendirildiğinde Türkiye'nin 3 veya 4 potansiyel partnerden biri olması gerekiyor çünkü bu yöndeki irade çok net ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

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        "MEVCUT TİCARET HACMİ, İKİ ÜLKENİN POTANSİYELİNİ YANSITMIYOR"

        DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Yılmaz, halihazırda yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacminin genişletildiğini vurguladı.

        Liderlerin bu konuda somut olarak ortaya koyduklarına işaret eden Yılmaz, "Şu anda yaklaşık 3 milyar dolar seviyesindeyiz. Bu rakam hem Kanada hem de Türkiye için potansiyelimizin çok altında. Liderler, yakın ve orta vadede 5 milyar dolar, daha ise 10 milyar dolarlık hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Biz de Türk iş insanları olarak bu hedefin bir ev hedefi olarak elde edildi ve kabul edildi." şeklinde konuştu.

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        Siyasi iradenin ekonomik bozulmasının oluşmasında katkı olduğunu belirten Yılmaz, paylaşımın iş oranlarının değerlendirilmesi için uygun ortamın oluştuğunu ifade etti.

        Yılmaz, "Önümüzdeki 3 yıllık perspektifte 5 milyar ticaret hacmine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Daha sonra 10 milyar hedefe doğru ilerleyebiliriz. Bu hedefler bir hayal değil." yılda paylaştı.

        Yaklaşık 40 yıldır Kanadalı bir şirket yöneticisi olarak görev yaptığını ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri takip ettiğini söyleyen Yılmaz, Kanadalı iş dünyasında Türk araştırmacıların girişimciliğinden ve kararlılığından etkilendiklerini söyledi.

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        Geçen yıl savunma sanayisi, bu yıl da gemi sanayisi alanında Kanada'da çeşitli faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, iki ülke arasında ticari ilişkilere yönelik yönelik çalışmalara hız vererek devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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