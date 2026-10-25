Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 127 Bin 355 megavata ulaştı

Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü, Eylül ayı sonu itibarıyla 127 bin 355 megavata yükseldi.

Yenilenebilir Kurulu Güç 80 Bini Aştı

Yenilenebilir kaynaklı kurulu güç ise 80 bin megavatın üzerine çıkarak 80 bin 315 megavatı buldu. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 63,1’e ulaşırken, yerli kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payı ise yüzde 72,1 olarak gerçekleşti.

Eylül ayı sonu itibarıyla güneş enerjisinin kurulu gücü 28 bin 222 megavata yükselirken, toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 22,2 oldu. Rüzgâr enerjisinde ise kurulu güç 15 bin 540 megavata ulaştı ve toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 12,2 olarak gerçekleşti. Böylece güneş ve rüzgâr enerjisinin toplam kurulu gücü 43 bin 762 megavata, toplam kurulu güç içerisindeki payı ise yüzde 34,4’e yükseldi.

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Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; Eylül’de aylık elektrik üretimi 31,79 milyar kilovatsaat oldu. Aynı dönemde hidrolik, üretimde en büyük payı almayı sürdürdü. Eylül ayında gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 26’sına denk gelen 8,27 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan elde edildi.

Rüzgar ve Güneşten Toplam 8,16 Milyar Kilovatsaat

Geçtiğimiz eylül ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi yüzde 13,6’lık pay ile 4,32 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçerken, rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 12,1’lik pay ile 3,84 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Böylece, güneş ve rüzgâr kaynaklı toplam elektrik üretim değeri, eylül ayında 8,16 milyar kilovatsaat oldu.

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Aynı dönemde yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi, yüzde 56,9’luk oranla 18,10 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de yüzde 70,3’lük oranla 22,35 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

"Elektrik Alanındaki Gücümüzü Daha Da Büyüteceğiz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Elektrik kurulu gücümüz, Eylül sonu itibarıyla 127 bin 355 megavata ulaştı. Bu büyümenin merkezinde yer alan yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü de aynı dönemde 80 bin megavatın üzerine taşıyarak 80 bin 315 megavata çıkardık. Kurulu gücümüz giderek artarken, elektrik üretiminde de çok önemli bir yerlilik oranına ulaştık. Eylül’de toplam elektrik üretimimizin yüzde 70,3’ünü yerli kaynaklarla karşıladık. Böylece elektrik üretiminde dışa bağımlılığımızı yüzde 30'un altına indirmiş olduk. Halihazırda ciddi bir güce eriştiğimiz elektrik alanındaki gücümüzü daha da büyüteceğiz. Böylece, arz güvenliğimizi sağlamlaştırırken yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı ekonomik kalkınmamızın önemli bir aracı haline getireceğiz.” dedi.

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Elektrik Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı

2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı şöyle: