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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "USS Missouri, ABD'nin Türkiye'nin yanında durduğunun güçlü bir simgesiydi"

        "USS Missouri, ABD'nin Türkiye'nin yanında durduğunun güçlü bir simgesiydi"

        80 yıl önce bir Amerikan zırhlısı, Türkiye ile ABD'nin yan yana duracağı mesajını taşıyarak İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geliş nedeni ise Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün'ün naaşını ülkesine geri getirmekti. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, USS Missouri'nin 2. Dünya Savaşı sonrası 1946'daki bu görevinin ABD'nin Türkiye'nin yanında durduğunu gösteren güçlü bir sembol olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 12:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "USS Missouri, ABD'nin Türkiye'nin yanında durduğunun güçlü bir simgesiydi"

        Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün'ün naaşını 1946'da Türkiye'ye getiren USS Missouri'nin ziyaretinin 80. yılı dolayısıyla İstanbul'da anma programı düzenlendi.

        Ertegün'ün Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'nde bulunan kabrine çelenk bırakılırken, İstanbul Deniz Müzesi'nde geminin USS Missouri'nin yolculuğunu anlatan serginin de açılışı gerçekleşti.

        Sergi kapsamında TRT Haber'e konuşan Lally, Ertegün'ü modern Türk-Amerikan ilişkilerinin temellerini atan isimlerden biri olarak nitelendirdi.

        Lally, "Benim için Büyükelçi Ertegün, modern Türk-Amerikan ilişkilerinin gerçek kurucularından, bu ilişkilerin temelini atan isimlerden biridir" dedi.

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        Missouri'nin Türk gemilerinin refakatinde İstanbul'a gelişinin önemli bir mesaj taşıdığını vurgulayan Lally, "Missouri'nin Türk gemilerinin refakatinde denizden girişi, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü zayıflatmak isteyenlere yönelik son derece güçlü bir semboldü. Amerika Birleşik Devletleri o dönemde Türkiye'nin yanında güçlü bir ortak olarak duruyordu. O günden bugüne onlarca yıldır da bunu sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

        İSTANBUL DENİZ MÜZESİ'NDEKİ SERGİ 28 EKİM'E KADAR AÇIK OLACAK

        "Bir Saygı Yolculuğu: USS Missouri'nin İstanbul Ziyareti" adlı gezici sergi, ilk durağında İstanbul Deniz Müzesi'nde ziyaretçileriyle buluşacak.

        22–28 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergide, 1946 yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşını Türkiye'ye getiren USS Missouri'nin tarihi ziyaretinin, ABD-Türkiye ortaklığının ve bölgesel güvenliğe yönelik ortak taahhüdünün 80 yıllık yolculuğunu nasıl başlattığını anlatıyor.

        Sergi 28 Ekim'e kadar İstanbul Deniz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

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        #ABD
        #türkiye
        #ABD-Türkiye ilişkileri
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