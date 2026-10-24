DS Automobiles, premium SUV segmentindeki yeni modeli DS N°7'yi Türkiye'de satışa sundu.

Markanın 2018 yılında Türkiye pazarına giriş yapan ve bugüne kadar 7 bin 800 adedin üzerinde satışa ulaşan DS 7 modelinin yerini alan yeni otomobil, tasarım, teknoloji ve motor seçenekleri bakımından önemli yenilikler taşıyor.

Ekim ayı itibarıyla Türkiye yollarına çıkan DS N°7, ilk etapta 145 beygirlik hibrit motor seçeneğiyle PALLAS ve ÉTOILE donanım seviyelerinde sunuluyor. Modelin başlangıç fiyatı ise 3 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.

TÜRKİYE'DE 7 BİN 800 ADET DS 7 SATILDI

DS Automobiles'in ilk özgün modeli olan DS 7, 2018 yılında Türkiye'de satışa sunulmuştu. Fransız markanın premium SUV segmentindeki temsilcisi, bugüne kadar Türkiye'de 7 bin 800 adedin üzerinde satışa ulaştı.

REKLAM

Yeni DS N°7 ise markanın değişen isimlendirme stratejisini devam ettirirken, önceki modelin yerini daha geniş bir gövde ve güncellenen teknolojilerle alıyor.

DS Automobiles Marka Direktörü Selim Eskinazi, DS 7'nin Türkiye'deki müşterilerin markayla tanışmasında önemli rol oynadığını belirterek, yeni modelle mevcut müşteri kitlesini genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Eskinazi, "Bizim için lüks, yalnızca gördüğünüz detaylarda değil, yolculuk boyunca nasıl hissettiğinizde anlam kazanıyor. Otomobilinizde geçirdiğiniz zamanın ise kendinize ayırabildiğiniz, rahatladığınız ve yolculuktan keyif aldığınız bir zamana dönüşmesini önemsiyoruz. ‘Dünyayı sessize alın’ mesajı, yeni DS N°7 ile sunmak istediğimiz deneyimi anlatıyor" dedi.

REKLAM

145 BEYGİRLİK HİBRİT MOTORLA GELDİ

Yeni DS N°7, Türkiye'de ilk etapta 145 beygir sistem gücü üreten hibrit motor seçeneğiyle satışa sunuldu.

Güç ünitesinde, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilmiş 21 kW gücünde bir elektrik motoru bulunuyor.

DS Automobiles'in açıkladığı verilere göre hibrit sistem, şehir içi kullanımda sürüş süresinin yüzde 50'sine kadar elektrik motoruyla ilerlemeye imkan tanıyor.

Modelin karma kullanımda ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,4 litre olarak açıklanırken, karbondioksit emisyon değeri ise kilometre başına 122 gram olarak veriliyor.

BOYUTLARI BÜYÜDÜ, BAGAJ HACMİ 560 LİTREYE ULAŞTI

Yeni DS N°7, 4.66 metre uzunluğa, 1.90 metre genişliğe ve 1.63 metre yüksekliğe sahip.

Önceki DS 7'ye kıyasla arka kapıların uzatılması ve cam yüzeylerin büyütülmesiyle özellikle arka koltuklardaki yaşam alanının geliştirilmesi hedeflendi.

REKLAM

Yeniden tasarlanan kabin, arka yolculara 25 milimetreye kadar daha fazla baş mesafesi sunuyor.

Modelin 560 litrelik bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.570 litreye kadar genişliyor.

Elektrikli bagaj kapağı ve çift konumlu bagaj zemini de günlük kullanımı kolaylaştıran özellikler arasında bulunuyor.

Gövde tasarımında aerodinamik verimliliğe de önem verildi. Yeni DS N°7'nin hava sürtünme katsayısı 0,26 Cx olarak açıklandı.

İÇ MEKANDA 16 İNÇLİK EKRAN

Yeni modelin kabininde 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 16 inçlik merkezi multimedya ekranı bulunuyor.

DS Automobiles'in yeni tasarım anlayışını yansıtan X biçimindeki direksiyon simidi de iç mekandaki değişiklikler arasında yer alıyor.

REKLAM

Markanın karakteristik Clous de Paris işlemeleri, inci dikiş detayları ve saat kayışından esinlenen koltuk tasarımları yeni modelde de kullanılıyor.

DS N°7, Türkiye'de bir DS Automobiles modelinde ilk kez sunulan doğal ahşap kaplama seçenekleriyle de önceki modelden ayrılıyor.

İç mekanda sekiz farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması ve ön koltuklarda aydınlatmalı DS logoları bulunuyor.

İKİ FARKLI DONANIM SEVİYESİ SUNULUYOR

Türkiye'de PALLAS ve ÉTOILE olmak üzere iki donanım seviyesiyle satışa sunulan DS N°7'de, her iki versiyonda da geniş bir standart donanım listesi yer alıyor.

19 inçlik alaşım jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik klima, panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı ve kablosuz telefon şarjı standart özellikler arasında bulunuyor.

REKLAM

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin yanı sıra geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri ve adaptif hız sabitleyici de standart olarak sunuluyor.

Güvenlik donanımları arasında aktif şerit takip yardımcısı, uzun menzilli kör nokta uyarısı, geri manevra çapraz trafik uyarısı ve otomatik acil fren sistemi yer alıyor.

PALLAS donanımında DS CANVAS kumaş kaplamalar kullanılırken, ÉTOILE versiyonu Nappa deri döşemeler ve farklı iç mekan detaylarıyla ayrışıyor.

MASAJLI KOLTUK VE 14 HOPARLÖRLÜ SES SİSTEMİ

Yeni DS N°7'nin üst donanım seviyesi ÉTOILE'de sunulan opsiyonel Absolute Konfor Paketi, ön koltuklarda ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonlarını bir araya getiriyor.

REKLAM

Paket kapsamında ısıtmalı arka koltuklar, ayarlanabilir ön koltuk yan destekleri ve ısıtmalı direksiyon da bulunuyor.

Modelde isteğe bağlı olarak sunulan 3D ses sistemi ise 14 hoparlör ve 690 watt güce sahip.

DS Automobiles, kabin içindeki yol ve rüzgar seslerini azaltmak amacıyla akustik izolasyonlu camlar kullanıyor. PALLAS versiyonunda ön camlar, ÉTOILE'de ise ön ve arka kapı camları için akustik izolasyon standart olarak sunuluyor.

Yeni DS N°7'de üçüncü nesil adaptif LED far teknolojisi kullanılıyor.

Markanın açıkladığı verilere göre sistem, uygun koşullarda 520 metreye kadar aydınlatma sağlayabiliyor.