15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen EKPSS 2020 sınavı sonuçları 17 Aralık tarihinde açıklanmıştı. 13 Ocak tarihinde başlayan EKPSS tercihleri ise hala devam ediyor. Son tercih tarihi 19 Ocak olan EKPSS terchi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adayların gözü 2020 EKPSS sonuçları için ÖSYM'ye çevrildi. Peki, 2020 EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

EKPSS sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Bir önceki süreçte tercihler 30 Kasım 2020'de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020'de açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat gibi açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2021 EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EKPSS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

2021 ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ