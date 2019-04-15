İşte İmamoğlu'nun açıklamaları...

Günün yaklaşık 2 saati bir basın toplantısıyla geçti. Medyanın bu 2 saatte ciddi reklam kaybı olduğunu düşünerek sözlerimi hızlandırarak sizlerle paylaşacağım. Gerçeklerden bahsetmeden bugünü anlamak elbette zor. Hayatın gerçeklerini, insanların günlük hayatında neler yaşadıklarını hissetmek, bahsetmek tam da gerçekliktir. Bazı gerçekleri topluma aktarmak istiyorum. Türkiye'ye sermaye akışı neredeyse durdu. Hatta ülkeden tersine bir sermaye akışı başladı. Yurtdışına kaçıyor Türkiye'de yatırım yapan sermaye. Şirketler ekonomik durgunluk ve finansal zorluklar nedeniyle mali sıkıntılar içerisinde konkordato ilanı, iflaslar şu anda piyasanın belki de en sıkıntılı tanımları.

TÜRKİYE 5 MİLYONA DOĞRU GİDEN BİR İŞSİZ SAYISINA SAHİP

Hükümet sorunlara değil bu sorunların sonuçlarına yani semptomlarına dönük örtüleme peşinde, başka bir arayış içerisinde. Ekonomik kriz, politik krizle bütünleşiyor. Kriz çıkararak krizi unutturma peşinde. En acı noktalardan birisi son TÜİK rakamlarına göre 1 yılda toplam işsiz sayısı 1 milyon 259 bin artış gösterdi. İşsizlik oranı 3.9 puan daha artarak yüzde 14.7'ye çıktı ki, son 10 yılın en büyük işsizlik oranını yaşıyor Türkiye. Genç işsizlik yüzde 26.7'ye yükseldi. 3 gençten birisi işsiz. 4 milyon 668 bin kişi toplam işsiz sayısı. 5 milyona doğru giden bir işsiz sayısına sahip Türkiye.

SAYIN YILDIRIM O FOTOĞRAFA NEDEN İZİN VERDİ?

Sayın rakibimiz 2 saat boyunca somut bir usulsüzlük, somut bir aykırılık size anlattı mı? Açık söyleyeyim ben anlamadım. Anladığım şeyler var. Özellikle sormam gereken sorular var. Örneğin 'acelecilik yaptı' diyor benim için. Beni acelecilikte suçluyor. Ama hepiniz hatırlıyorsunuz, rakibimiz tam bir yıldırım hızıyla seçimi '3 bin 870 ben kazandım' dedi. Hem de küçümsüyorlar ya bizim rakamı. 'Görmemişlik yaptı' diyor. Sabah itibarıyla tüm İstanbul'a 'Gönül belediyeciliği kazandı' diye afiş asan ben olsaydım görmemiş olurdum. Ne demek istediğimi anladılar. Bunları üzülerek bunları anlatıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı tek başına afiş assaydı, 25 belediyeyi kazandığını ifade edebilirdi. Sayın Yıldırım neden kendi fotoğrafını oraya koymasına izin verdi, bunu anlamış değilim.

SAYIN BAKANLAR SEÇİM SİSTEMİNİN GÜVENLİĞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Bu konularla ilgili yaptığı açıklamalardan hiçbir bir şey anlamadığım rakibimizin anlatmak istediklerine ben katkı sunacağım. Ama şunu söyleyeyim, sayın Yıldırım'ın bıkkınlığı aslında bugün ekranlardan her şeyi anlatıyor. Kendi iddialarını bile anlatamaması bıkkınlığın bir göstergesidir. Üç başlıkla hile ve usulsüzlük olduğunu iddia ediyorlar. 1- Sayımdan kaynaklanan usulsüzlük iddiası, 2- Seçmen listelerinden kaynaklanan usulsüzlük iddiası, 3- Sandık kurulundan kaynaklanan iddialar. Seçmen listeleriyle ilgili iddialar seçim öncesi dönemine aittir. Sayın Bakanlar 'Türkiye dünyanın en güvenilir seçim sistemine sahiptir' diye açıklama yaptılar. Hiçbir şekilde taşıma, hayali seçmen yoktur diye ulusa seslendiler ve teminat verdiler. Bizim tüm kaygılarımızın birçoğunu reddettiler İstanbul'da.

BÜYÜKÇEKMECE'DE EMNİYET MENSUPLARINA AYIP EDİLMİŞTİR

Sayın rakibimizin özellikle bu konuları dile getirmiş olması, seçim öncesi hiçbir işlem yapmaması, seçimden sonra bunları tek tek açıklama ve buradan bir şeyler elde etme çabasını anlayabilmek mümkün değil. Bu iddiaların seçimi kaybettikten sonra uydurulup üretildiğidir. Seçimi kaybettik, ne uydururuz, buradan tutturabilir miyiz demenin karşılığıdır. Ama iddia üretimine maalesef ve maalesef Büyükçekmece'de birçok kamu kişileri dahil edilmeye çalışılmış, rencide edilmiş emniyet mensuplarına ayıp edilmiştir. Suç ve suçlu yaratma çabası gösterilmiştir. AK Parti'nin sayımdan kaynaklanan usülsüzlük iddiaları. YSK bütün oylarının yeniden sayılmasını reddetti. İkna edici gerekçe ve kanıt olmadığı için tüm oyların tamamının yeniden sayılmasını reddettiğinden konu kapanmıştır.