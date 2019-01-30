- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına bugün Başakşehir ve Esenyurt’ta devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer destek ziyaretinde bulundu. Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezinde bir araya gelen Başkan adayları yerel seçime ilişkin birbirlerine başarılar diledi. Seçime ilişkin görüş alışverişinde bulunan adaylar, sonrasında ise basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.
“BİRÇOK SORUNUN ÇÖZÜMÜ YERELDEN BAŞLAYACAKTIR”
Destek ziyaretinde konuşan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Sevindirici olan Türkiye’nin her yerinden çok kıymetli tecrübelere sahip belediye başkan adaylarıyla birlikte yola çıkmış olmak. Kendi adaylığım kadar sevindiğim, arkadaşlarımız var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ziyareti beni mutlu etti, onur verdi. Umut ediyorum işbirliğimiz hem fikirsel anlamda, hem tecrübeleri birleştirme noktasında, hem iki kent için, hem de Türkiye’deki kentler için devam edecektir. Biz Türkiye’nin lokomotifi olma, bütün sorunların yereldeki çözümleri oluşturma konusunda büyük başarıya imza atacağımıza inanan kişileriz, ben öyle inanıyorum. Aslında birçok sorunun çözümü yerelden başlayacaktır. Ben İzmir’e aynı sürprizi yapabilir miyim emin değilim. Umarım yapma fırsatım olur. Ama mutlaka bir araya geleceğiz. Daha sonra süreçler belli olduktan sonra iletmiştim. Özellikle bütün Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarım bir araya gelip Çalıştay gibi konuşmamız gerektiğini söylemiştim. Kendileri de bu konuda mutlak yapalım demişti. Umarım bunları da konuşuruz” dedi.
“EKREM BAŞKANIN ADAY GÖSTERİLMESİ İSTANBUL İÇİN ÜMİT VERİCİ”
İmamoğlu’na destek ziyaretinde konuşan CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, “Senin gibi kültürlü iyi yetişmiş, siyaseti tertemiz yürüten bir başarı hikayesinin arkasında olan birinin İstanbul gibi bir kente aday olarak gösterilmesi İstanbul için sevindirici, Türkiye için ümit verici. O umudu paylaşmak için geldim. Yüreğim, bütün heyecanım, coşkum ve dualarım seninle. İnanıyorum ki İstanbul’u hak ettiği yere taşıyarak İstanbul’u değiştireceksin. Bu hissi paylaşmak için geldim. Desteğimi, dualarımı bütün inancımı bil istedim. Söylediğim gibi Türkiye yerelden değişecek, artık o net bir ihtiyaç olarak ortada. Yereldeki başarıları da bizler ortaya koymak zorundayız. İnsanlar umut bekliyor. Kapımızda çok büyük bir ekonomik bir kriz var. Gerçekten insanlarımızın çok büyük sıkıntıları var. Onların hayatını iyileştirmek, umut vermek ve onlarla birlikte memleketi değiştirmek asli görevimiz. Çünkü yaptığımız işlerde belediye başkanı olarak arkasında fikri bir destek yoksa o işler bir gün dökülebiliyor. Ama senin öyle değil. Her şeyi sokağa aktarıyorsun. İyi ki Ekrem başkan aday gösterildi, İstanbul için ümit vericidir. İnanıyorum ki İstanbul bambaşka bir güzelliğe kavuşacak” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.