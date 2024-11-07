Ekrem İmamoğlu'ndan "kayyum" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Bütünleşik Tıp Merkezi'ni ziyaretinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK üyeliği" suçlamasıyla tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten randevu talebinde bulunduğunu açıkladı.

İmamoğlu, "İlk görüşmemiz aslında bir önceki perşembe günüydü. Pazartesi bu görüşme ertelendi. Malum zaten perşembe günü yaşadığımız bu ilçemizdeki kayyum süreci, oluştu. Bir sonraki perşembeye yani bugüne randevu verildi. Ama, dün itibariyle, akşam yanılmıyorsam 20'yi geçe arkadaşlarım beni arayıp bilgilendirdi. Bir bakanlık, ziyareti olmak zorunda olduğunu ve o kapsamda, randevuyu iptal ettiklerini ifade etmişler. Ama herhangi bir tarih ya da takvim yenilemesi konusunda istişare etmemişler. Ben de bu sabah 'Tekrar arayın, talep edin' dedim. İstanbul'da yeni atanan başsavcı, hukukun, yargının, en öndeki ismi Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyaret edilir, sohbet edilir, konuşulur" diye konuştu.

İSTANBUL İLE KAYYUMU BİR ARAYA GETİREMEZLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB'ye kayyum atanırsa verilecek tepki ve senaryonun hazır olduğu yönündeki açıklamasına Ekrem İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"16 milyon İstanbullunun hiç öyle bir senaryosu yok. 16 milyon İstanbullunun iş birliği içerisinde, bu şehrin sıkıntılarına, dertlerine çözüm bulmak, paylaşmak, eleştirmek, önermek ve iş birliği içerisinde bu şehri, ayağa kaldırmak var.

Akşam farklı bir heyetle sanat ve kültür yaşamına dair uzun süren bir toplantının içerisindeydim. Dolayısıyla ben Sayın Genel Başkan'ın sadece bu kesitte konuştuğunu zannetmiyorum. Yoksa Sayın Genel Başkanımız da, öyle İstanbul ve kayyum lafını yan yana getirmez ve düşünmez bile. Belki sorunun gereği orada böyle bir cevap çıkmıştır. Bu saatten sonra biz memleketin, açıkçası demokrasi tesisi ile ilgili, hukukun üstünlüğünü, kurumların, kamu kurumlarının hassasiyetini, onların arını koruma konusunda adımlar atıyoruz. Bence, dün Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak attığımız adımı memleketimizin her insanının, medyanın, kamunun, bu kararı alan ya da aldıranların hassasiyetle duyması lazım.