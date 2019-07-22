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EL NİNO OYUNCULARI KİMLER?

Daniel Monzon'un yönetmenlik koltuğunda oturduğu El Nino filminin oyuncu kadrosunda, Luis Tosar, Jesus Castro, Eduard Fernandez, Sergi Lopez, Barbara Lennie, Saed Chatiby ve Jesus Carroza yer alıyor.

EL NİNO FİLMİ KONUSU

Nino, İspanya'nın Cebelitarık sınırında yer alan La Linea de la Concepcion bölgesinde tekne tamiriyle hayatını idame ettiren bir gençtir. Arkadaşı Compi ile gittikleri bir partide Halil adında bir gençle tanışırlar. Halil'in amcası Rachid uyuşturucu taciridir ve Nino kısa yoldan zengin olma düşüncesiyle Afrika'dan, İspanya'ya teknelerle gelen uyuşturucu için kuryelik yapmayı kabul eder. Ancak, uyuşturucuyla yıllardır mücadele eden Jesus'un dikkatini çekmeye başlaması, başını ciddi şekilde belaya sokması anlamına da gelecektir.