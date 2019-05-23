Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat '(JÖH) timleri, Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı.

BÖLGEDE OPERASYON SÜRÜYOR

İHA'da yer alan habere göre operasyon sırasında bir grup teröristle sıcak temas yaşayan timler, çıkan çatışmada teröristlerden 2'sini ölü olarak ele geçirdi. Bölgede operasyonun geceden itibaren aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.