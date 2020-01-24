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Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! Deprem Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman'da hissedildi

Son dakika... Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5 olarak revize etti. Elazığ'da meydana gelen deprem Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi. Sivrice'de saat 21.08'de 5.4 şiddetinde bir deprem meydana daha geldi... İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

deprem

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkezüssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ ve Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi. 

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5 olarak revize etti.

BİR DEPREM DAHA

AFAD'ın son verdiği bilgiye göre, Elazığ'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

 

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor... 

ELAZIĞ'DA 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamada; "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.01.24 20:55:13 38.3500 39.1000 10.0 -.- 6.8 -.- SIVRICE-ELAZIG
2020.01.24 20:40:54 39.0185 27.8417 8.6 -.- 3.2 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 20:26:55 38.9992 27.8903 10.5 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 20:25:46 39.0190 27.8862 10.8 -.- 2.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 19:22:14 39.0552 27.8532 5.2 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 19:20:55 38.9927 27.8923 16.7 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 19:18:28 39.0868 27.8380 12.4 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.24 19:17:27 39.0132 27.8937 12.8 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 19:15:16 38.9733 27.8738 14.0 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 19:14:48 38.9797 27.8853 14.3 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 19:01:54 39.0612 27.8397 12.4 -.- 3.2 3.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 18:51:55 39.0442 27.8837 7.2 -.- 1.2 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 18:50:29 38.9920 27.8587 3.3 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 18:46:10 39.0485 27.8655 3.8 -.- 1.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 18:43:55 39.0317 27.8798 5.0 -.- 0.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 18:43:01 39.0783 27.8845 5.1 -.- 1.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 18:40:06 39.0255 27.8370 13.4 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 18:38:51 39.0437 27.8043 5.0 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 18:33:29 39.0627 27.8867 19.9 -.- 1.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 18:32:25 39.0092 27.8775 9.7 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 18:28:13 39.0197 27.8852 6.7 -.- 2.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 18:17:01 38.9847 27.8538 5.0 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 18:16:11 39.0212 27.8948 4.4 -.- 1.8 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA)
2020.01.24 18:08:11 39.0047 27.8973 2.2 -.- 2.1 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)
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