İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem dolayısıyla Elazığ'a geldi. Elazığ'a gelen bakanlar son durumu aktardı. Soylu, Elazığ'da 10 Malatya'da 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerimizde hizmet sunumunu aksatacak herhangi bir hasarın olmadığının altını çizmek istiyorum. Bütün ekiplerimiz hazır. Elazığ'da hayatını kaybeden 13 Malatya'da ise 5 vatandaşımız hayatını kaybetti" diye açıklamada bulunurken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Tüm Türkiyemizin başı sağ olsun. Yarın sabah itibariyle hasar tespit çalışmalarını yapacağız.Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı" diye konuştu...

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Saat 20.55'de gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem neticesinde şu ana kadar elimize ulaşan bilgiler gerek valililerimizin, kaymakamlarımızın, 112 ekiplerimizin ulaştırdığı bilgiler çerçevesinde Malatya Doğanyol'da 5 vatandaşımız, Elazığ merkezde 7 vatandaşımız, Elazığ Sivrice'de 2 vatandaşımız, Elazığ Maden ilçesi Gezin beldesinde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda göçük altında Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nden aldığımız bilgi çerçevesinde Malatya'da depremle karşılaşan bölgelerde göçük altında kimse yok. Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızın arama kurtarma çalışması devam etmektedir. Elazığ'da 405 vatandaşımız yaralanmak suretiyle hastanelere müracaat etmiştir.

"1999'DA AĞIR BEDEL ÖDEDİĞİMİZ İÇİN TÜRKİYE FARKLI BİR ADIM ATTI"

Malatya 148 vatandaşımız hastanelere kaldırılmıştır. Malatya'da 3 ağır yaralımız var. Elazığ'da 2 ağır yaralımız var. Toplam 5 ağır yaralımız mevcut durumda. Olayın ilk duyulduğu 20.55 saatinden itibaren 1 dakika sonra sayın Cumhurbaşkanımıza 6.8 büyüklüğünde deprem olduğunu arz ettik. O dakikadan itibaren kısa aralıklarla kendisini bilgilendirdik. Türkiye deprem kuşağındadır. Geçmişte acı tecrübelerimiz var. Hep beraber bu millet olarak yaşadık. En yakın zamanlarda yaşadığımız 1999 İstanbul depremi, Yalova'da yaşanan deprem. Maalesef orada büyük bir acziyeti hep beraber yaşadık. Bu bize büyük bir ders oldu. Ondan sonra Türkiye bu konuda büyük ve önemli adımlar attı. Sadece kendi ülkesinde değil dünyaya elini uzatan ülke haline geldi. Van, Simav depremini yaşadık. Allah'a hamdolsun vatandaşlarımızın yarasını sardık. Devlet olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. 1999 depremi bize ağır bedel ödettirdiği için Türkiye farklı adım attı. AFAD diye güçlü kurum oluşturdu.

"ARAMA KURTARMA TİMLERİMİZİN TAMAMI HAREKETE GEÇMİŞTİR"

6.8'lik depremde ilk dakikadan itibaren Acil Müdahale Planımız tıkır tıkır işledi. Tüm illerden daha önce depremle karşılaşırsak ne yapacağımıza yönelik planlamanın, deprem olduktan 40 dakika içerisinde havada iki tane insansız hava uçağımız bir tane de insanlı keşif uçağımız sadece Elazığ ve Malatya'dan Ankara'daki merkezimize görüntüleri aktardılar. Büyük bir irtibat sağlamaya çalıştık. Bunun yanı sıra hemen Türkiye Acil Müdahale Planı'ndaki buraya sevk edilecek arama kurtarma timlerimizin tamamı harekete geçti. 616 kurtarma birliğinin bir bölümü vardı, bir bölümü varmak üzere. Şu an İstanbul'da bir yolcu uçağı arama kurtarma birliği buraya hareket halinde. Kargo uçağı da çeşitli araç ve gereçlerin buraya getirilmesi için hareket halinde.

"MALATYA'DA 5 BİN KİŞİNİN KALACAĞI KONTEYNER MERKEZİMİZ VAR"

Güvenlik takviyesi açısından 4 jandarma taburu, bir JOAK taburu ve yine bunun yanı sıra Milli Savunma Bakanı ile sürekli teati halindeyiz. Onlar da hazırlıklarını tamamladılar. Talep etmemiz halinde askerimizi de buraya bir vesile ile ulaşabilecek. Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde Malatya'da spor tesisi, 15 okul, kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri özellikle depremden etkilenen vatandaşımızın hizmetine açılmıştır. Doğanyol'da planlamamızı Malatya merkeze yönelik yaptık. Tüm misafirhaneleri açtık. Malatya'da 5 bin kişinin kalacağı konteyner merkezimiz var.

"KONUNUN SİYASET İLGİLİ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇOK YANLIŞ"

Kızılay'la organizasyonumuzu en üst noktada sağladık. Hem vatandaşlarımıza hem de Elazığlı, Malatyalı ve bu depremden etkilenen hemşehrilerimiz için yaklaşık yola çıkan çadır miktarı 2 bindir, 5 bin çadır da hazırlanmıştır. 10 bin battaniye yola çıkmıştır. İhtiyaç halinde muhakkak ki sayı olarak arttırılacaktır. Enerji konusunda herhangi bir sıkıntı depremin ilk anından itibaren yaşanmamıştır. İletişimde belki yoğunluk oldu. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cep telefonlarının çok kullanılmaması lazım geldiğini, kullanılacaksa internet hattından ve kısa mesajlarla kullanılmasının doğru olacağını söylemiştik. Vatandaşlarımızın bu kurala uyduklarını görüyoruz. Belki sitem edeceğimiz konu var. Bu konunun siyasetle ilgili değerlendirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu söylemek istiyoruz. Zor günlerimizde birlik olmak zorundayız. Özellikle iki meseleye dikkat çekmek isterim. Başka deprem fotoğraflarını göstererek sosyal medyada panik havası oluşturmaya çalışanlar, şu anda Elazığ yanıyor diye başlık atmaya çalışanlara hem sitem ediyor hem de gereken takibatı yapacağımızı ifade etmek istiyorum.

"TÜM İNSANİ YARDIMLAR AFAD'IN KONTROLÜNDE OLACAKTIR"

Meseleyi siyasallaştırmak, Türkiye'nin deprem yeterliliğini tartışmaya açmak beni bağışlayın insanlık dışıdır. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bu konudaki düşüncelerini ortaya koyanlara da teessüf ettiğimizi, milletimizin bu saatte buna ihtiyacı olmadığını ifade etmek istiyorum. Çok doğal olarak insanlık adına ve yardım adına Elazığ'a ve Malatya'ya ulaşmak isteyenler var. Bu meseleyi iyi bir şekilde koordine etmeliyiz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, tüm sivil toplum örgütlerine, yerel yönetimlere çağrımızdır; tüm bu konudaki insani yardımın tamamı AFAD'ın kontrolü altında gerçekleşecektir. Bu konuda ihtiyacımız olduğunca oraya müracaat edenleri ihtiyacımız nispetinde buraya sevk edeceğiz. Beni bağışlayınız, biz bugün ülkemizin dışına da yardımlarda bulunuyoruz. Kamu kuruluş ve sivil toplumla bulunuyoruz. Bunların her birini aynı yöntemle gerçekleştiriyoruz. Deprem olduğu dakikadan itibaren AFAD merkezimizde iki bakan yardımcımız orada. Biz de İstanbul'a depreme hazırlık toplantısındaydık. O esnada depremden haberdar olduk. Ankara 0312 258 23 23 nolu telefona ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan her biri yapabileceklerini ortaya koyarlarsa biz onları yönlendirme kabiliyetine sahibiz. Tekrar yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rahmeti rahmana kavuşanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize yakınlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: UÇAK VE HELİKOPTER AMBULANSLARIMIZ HAZIR

Özellikle bölgedeki hastanelerimizde hizmet sunumunu aksatacak herhangi bir hasarın olmadığını altını çizmek istiyorum. Bütün ekiplerimiz hazır ve hizmetin başında bulunmaktalar. Elazığ'da hayatını kaybeden 11 vatandaşımız, merkezde 8, Sivrice'de 2, Gezin'de 1 kişi. Ayrıca 2 kişi de kalp krizi geçirdi. Toplam 13 etmiş oluyor. Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı sayımız Elazığ'da 405. Bu yaralıların ağırlıklı şehir hastanesi ve üniversite hastanemize tedavi için başvurdular. Bu hastaların toplam 35 tanesi yatırılarak halen tedavileri devam ediyor, yoğun bakımda 11 tanesinin tedavisi devam ediyor. Malatya'da 148 yaralı sayımız. 3 vatandaşımız ağır yaralı. Elazığ ve Malatya'da 137 ambulansımız mevcut. 170 ambulans ilavesi daha yaptık. Uçak ve helikopter ambulansımız ihtiyaç halinde hizmet veriyor olacak. 121 UMKE aracı ilave etmiş olduk. Toplam 4 mobil komuta aracı ve görevlendirdiğimiz personel 1159 kişi oldu.

SOYLU: 97 artçı deprem oldu. 10'u 4'ün üzerinde. Bir i 5.4 oldu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM: 11 İLDEN 250 EKİBİMİZ ÇALIŞACAK

Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Olayı duyar duymaz Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde ilgili tüm bakanlarımız harekete geçtiler. 18 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok depremle mücadele ettik. Vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecek şekilde yaraları sarma yoluna gittik. Koordinasyon planımız kusursuz şekilde çalıştı. Ankara merkezli Koordinasyon Merkezi irtibatıyla birlikte, Elazığ Valiliğimizde kurulan koordinasyon merkeziyle uyum halinde çalışıldı. Elazığ Sivrice ilçemizde 5 binamızın yıkık, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğunun tespitini yaptık. 50 kişilik ekibimiz sahada. İlk etapta kamu binalarımızın tespitini yapıyorlar. Akabinde sabah 07.00 itibarıyla 11 ilden 250'ye yakın ekibimiz sahada olacaklar, hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Hafta sonuna kadar bütün hasar tespit çalışmalarını tamamlamak amacımız. Altyapı tesislerimizle ilgili herhangi bir hasar söz konusu değil. Enkaz kaldırmayla ilgili ilimizde herhangi bir araç eksiği mevcut değildir. Buradan vatandaşlarımızın riskli binalara girmemeleri noktasında kendilerini uyarmak istiyorum. Artçı depremlerimiz devam ediyor. Hasarlı binalar risk teşkil ediyor. Tedbirleri alıyoruz ancak ulaşamadığımız yerler varsa sizlerin aracılığı ile ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yıldır birçok deprem yaşadık. Van'ımızı adeta yeniden inşa ettik. Bingöl'de depremde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde sardık. Simav'da da öyle. Elazığ, Malatya'da vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa, bundan önce ne yaptıysak aynı şekilde hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını giderecek hamleleri yapacağız. Vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde TOKİ konutlarına nakledecek durumdayız.

İllerimize bu konuda her yerde olduğu gibi maddi kaynak gönderiyoruz. O meselenin tamamlayıcı yönüdür. Bunu da bir vesile ile paylaşmak istedik. Teşekkür ederiz.