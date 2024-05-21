Elazığ'da baraj gölünde cansız beden bulundu
Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Karakaya Baraj Gölü'nde, bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Elazığ'da, Karakaya Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Keban ilçesi Akçatepe köyü mevkisinde, baraj gölünde balıkçılık yapan vatandaşlar, gölde hareketsiz bir kişi gördü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu erkeğe ait olduğu belirlenen ceset sudan çıkarıldı.
Ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.