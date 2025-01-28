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        Haberler Gündem Çevre Elazığ'da dağ keçisi avına 666 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Elazığ'da dağ keçisi avlayan kişiye 666 bin 619 lira ceza

        Elazığ'da dağ keçisi avlayan kişiye, toplam 666 bin 619 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 28.01.2025 - 18:52
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        Elazığ'da dağ keçisi avına 666 bin lira ceza
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        Elazığ'ın merkez Sugözü Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sırtında çuval taşıyan C.Ö.'nin kaçmaya çalıştığını fark etti.

        Şüpheliyi yakalayan ekipler, çuvalda yaptığı kontrolde 1 dağ keçisini parçalanmış halde buldu, av tüfeği ele geçirdi.

        Ele geçirilen malzemeler idari yaptırım yapılmak üzere Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Ekipler tarafından C.Ö.'ye 650 bin lira tazminat, 16 bin 619 lira idari yaptırım cezası kesildi.

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        #dağ keçisi
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