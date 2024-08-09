Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Elazığ'da ormana yayılan arazi yangını kontrol altında | Son dakika haberleri

        Elazığ'da ormana yayılan arazi yangını kontrol altında

        Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alana yayılan arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 04:17 Güncelleme: 09.08.2024 - 04:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da ormana yayılan arazi yangını kontrol altında
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri Köyü Yoncalık mevkisinde bulunan Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) bağlı Keban Şalt-2 trafo merkezine yaklaşık 1,7 kilometre mesafedeki otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana doğru yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Keban ve Ağın belediyeleri itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma personeli sevk edildi.

        Zorlu arazi şartlarında ekiplerin söndürme araçları ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangın, köylülerinde desteğiyle kontrol altına alındı.

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Elazığ Orman İşletme Müdürü Hidayet Sarı ve TEİAŞ 13. Bölge Müdürü Ahmet Saraç, bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Elazığ
        #keban
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
        Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
        Serinlemek için baraj gölüne girmişlerdi!
        Serinlemek için baraj gölüne girmişlerdi!
        Canlı yayın tartışması ne zaman?
        Canlı yayın tartışması ne zaman?
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Gazze'de sivil kayıpların düşük olduğu iddiası
        Gazze'de sivil kayıpların düşük olduğu iddiası
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        İstanbul'da flaş açıklama!
        İstanbul'da flaş açıklama!
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi