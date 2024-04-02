Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu'nun hayatı ve biyografisi

        Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu'nun hayatı ve biyografisi

        Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 tarihinde İzmir'de doğmuş Türk oyuncu ve manken olarak Türkiye'nin televizyon ve sinema dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almak üzere Sahne Tozu Tiyatrosu'na gitmiştir. Sahne deneyimleri ve yeteneğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiş ve televizyon dünyasına adım atmıştır. 2011 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde Jale karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 12:24 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardından "Aşk Kaç Beden Giyer"de Nehir'i, "Bir Aşk Hikâyesi"nde Eda'yı ve "Kurt Seyit ve Şura"da Güzide karakterini canlandırarak geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Ancak gerçek çıkışını, Barış Arduç ile birlikte başrolde yer aldığı "Kiralık Aşk" dizisinde Defne karakteriyle gerçekleştirmiştir. Dizi 69 bölüm boyunca yayınlanmış ve Sangu'nun performansı büyük beğeni toplamıştır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterilmiştir. Sangu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra birçok markanın da yüzü olmuştur.

        Özellikle Elidor saç ürünlerinin tanıtımında yer alması ve Boyner mağaza zincirinin reklam kampanyalarında yer almasıyla tanınır. Sosyal medya ve çeşitli istatistiklere dayalı olarak 2016 yılının ikinci en popüler Türk aktrisi seçilmiş ve Eylül 2016'da Instagram'da en çok takip edilen onuncu Türk ünlü olmuştur. Peki, Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu nereli?

        REKLAM

        Elçin Sangu Hayatı

        Elçin Sangu, Türk oyuncu ve manken olarak tanınır. Çerkez kökenlidir ve ailesi çok küçük yaşta ayrılmıştır. Tek çocuktur ve annesiyle birlikte büyümüştür. Annesiyle arasında arkadaşlık benzeri bir ilişki vardır. Çocukluğu beş kardeşin yaşadığı bir evde geçmiştir, ancak zamanla kardeşlerinin evlenip ayrılmasıyla annesiyle baş başa kalmıştır. Sanata olan ilgisi çocukluğunda belli olmuştur. Hiçbir zaman geleneksel mesleklerle ilgilenmemiş, sanatsal bir kariyere yönelmiştir. Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlamıştır. Ardından Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almıştır. Peki, Elçin Sangu kaç yaşında? İşte Elçin Sangu hayatı…

        Oyunculuk kariyerine başlamadan önce resim ve dans gibi sanat dallarıyla ilgilenmiştir. Müzik konservatuvarına gitmiş, ancak daha sonra oyunculuğa yöneldiğini belirtmiştir. Sahne Tozu Tiyatrosu'nda amatör bir ruhla oyunculuk deneyimlerine başlamıştır. 38 yaşındaki Elçin Sangu'nun kişilik özellikleri arasında enerjik, eğlenceli, sempatik ve idealist olması ön plana çıkar. Kendisi çekingen bir yapıya sahip olsa da oyunculuk kariyeriyle birlikte özgüveninin arttığını belirtmektedir. Duygusal olarak hassas olup, sinirlendiğinde eğlenceli bir hale bürünerek kendini sakinleştirmeye çalışır.

        Kariyer planı, popüler dizilerin yanı sıra bağımsız ve farklı projelerde yer almak istemesidir. Kendisi için önemli olanın işini iyi yapmak ve huzurlu olmak olduğunu vurgulamaktadır. Gelecek hayalinde yurt dışında da başarılı bir kariyer yapma isteği bulunmaktadır. Elçin Sangu'nun evde en çok mutfakta zaman geçirdiği, güzel yemekler yaptığı ve hamur işlerine meraklı olduğu bilinmektedir. Ayrıca sevdiği filmler arasında "Deadpool 1" ve "Ölümlü Dünya" gibi komedi filmleri bulunmaktadır.

        Filmografi:

        • 2020- İyi Günde Kötü Günde / Leyla Ertekin
        • 2018/2019 – Çarpışma / Zeynep Tunç
        • 2018 – Yaşamayanlar /Mia
        • 2015-/2017-Kiralık Aşk / Defne Topal
        • 2014 – Kurt Seyit ve Şura /Güzide
        • 2013 – Bir Aşk Hikayesi /Eda Çağlar
        • 2015- Sevdam Alabora / Zeynep
        • 2019 Sen de Gitme/ Burcu
        • 2012 – Aşk Kaç Beden Giyer /Nehir
        • 2010- Öyle Bir Zaman Geçer ki /Jale
        • 2020- Kız Meselesi
        • 2020- 9 Kere Leyla/ Nergis
        • 2017 – Mutluluk Zamanı /Ada

        Ödülleri:

        • 2015- 1. Cypaparazzi Ödülleri /En İyi Çıkış Yapan Oyuncu
        • 2015- 42. Altın Kelebek Ödülleri/En Yakışan Çift (Defne-Ömer)/Kiralık Aşk
        • 2015- 6. İTÜ İşletme Mühendisliği Sosyal Medya Ödülleri /En Sosyal Kadın Oyuncu
        • 2016-14. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri /En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu
        • 2016- Yeditepe Üniversitesi 4. Dilek Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu
        • 2016- 11. Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri /En İyi Dizi Çifti (Defne-Ömer) /Kiralık Aşk
        • 2016- Ege Üniversitesi 5. Medya Ödülleri /En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
        • 2016- 3. Mersin Altın Palmiye Ödülleri /Yılın Kadın Dizi Oyuncusu
        • 2016- Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri /En İyi Kadın Oyuncu
        • 2016- YBU 1. Medya Ödülleri /En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
        • 2016- 10. GSÜ EN Ödülleri/ En İyi Dizi/Sinema Kadın Oyuncu
        • 2016- İstanbul Aydın Üniversitesi 12. İletişim Ödülleri /Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu
        • 2016- MGD 22. Altın Objektif Ödülleri /En İyi Romantik & Komedi Dizisi Kadın Oyuncu / Kiralık Aşk
        • 2016- Televizyondizisi.com / 2016 Yılının En İyi Kadın Oyuncusu
        • 2016-43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri /En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu
        • 2017- 1. Türkiye Çocuk Ödülleri /En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        ABD: Haberimiz yoktu
        ABD: Haberimiz yoktu
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Finlandiya'da okulda silahlı saldırı
        Finlandiya'da okulda silahlı saldırı
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar