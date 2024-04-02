Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu'nun hayatı ve biyografisi
Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 tarihinde İzmir'de doğmuş Türk oyuncu ve manken olarak Türkiye'nin televizyon ve sinema dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almak üzere Sahne Tozu Tiyatrosu'na gitmiştir. Sahne deneyimleri ve yeteneğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiş ve televizyon dünyasına adım atmıştır. 2011 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde Jale karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır.
Ardından "Aşk Kaç Beden Giyer"de Nehir'i, "Bir Aşk Hikâyesi"nde Eda'yı ve "Kurt Seyit ve Şura"da Güzide karakterini canlandırarak geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Ancak gerçek çıkışını, Barış Arduç ile birlikte başrolde yer aldığı "Kiralık Aşk" dizisinde Defne karakteriyle gerçekleştirmiştir. Dizi 69 bölüm boyunca yayınlanmış ve Sangu'nun performansı büyük beğeni toplamıştır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterilmiştir. Sangu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra birçok markanın da yüzü olmuştur.
Özellikle Elidor saç ürünlerinin tanıtımında yer alması ve Boyner mağaza zincirinin reklam kampanyalarında yer almasıyla tanınır. Sosyal medya ve çeşitli istatistiklere dayalı olarak 2016 yılının ikinci en popüler Türk aktrisi seçilmiş ve Eylül 2016'da Instagram'da en çok takip edilen onuncu Türk ünlü olmuştur. Peki, Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu nereli?
Elçin Sangu Hayatı
Elçin Sangu, Türk oyuncu ve manken olarak tanınır. Çerkez kökenlidir ve ailesi çok küçük yaşta ayrılmıştır. Tek çocuktur ve annesiyle birlikte büyümüştür. Annesiyle arasında arkadaşlık benzeri bir ilişki vardır. Çocukluğu beş kardeşin yaşadığı bir evde geçmiştir, ancak zamanla kardeşlerinin evlenip ayrılmasıyla annesiyle baş başa kalmıştır. Sanata olan ilgisi çocukluğunda belli olmuştur. Hiçbir zaman geleneksel mesleklerle ilgilenmemiş, sanatsal bir kariyere yönelmiştir. Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlamıştır. Ardından Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almıştır. Peki, Elçin Sangu kaç yaşında? İşte Elçin Sangu hayatı…
Oyunculuk kariyerine başlamadan önce resim ve dans gibi sanat dallarıyla ilgilenmiştir. Müzik konservatuvarına gitmiş, ancak daha sonra oyunculuğa yöneldiğini belirtmiştir. Sahne Tozu Tiyatrosu'nda amatör bir ruhla oyunculuk deneyimlerine başlamıştır. 38 yaşındaki Elçin Sangu'nun kişilik özellikleri arasında enerjik, eğlenceli, sempatik ve idealist olması ön plana çıkar. Kendisi çekingen bir yapıya sahip olsa da oyunculuk kariyeriyle birlikte özgüveninin arttığını belirtmektedir. Duygusal olarak hassas olup, sinirlendiğinde eğlenceli bir hale bürünerek kendini sakinleştirmeye çalışır.
Kariyer planı, popüler dizilerin yanı sıra bağımsız ve farklı projelerde yer almak istemesidir. Kendisi için önemli olanın işini iyi yapmak ve huzurlu olmak olduğunu vurgulamaktadır. Gelecek hayalinde yurt dışında da başarılı bir kariyer yapma isteği bulunmaktadır. Elçin Sangu'nun evde en çok mutfakta zaman geçirdiği, güzel yemekler yaptığı ve hamur işlerine meraklı olduğu bilinmektedir. Ayrıca sevdiği filmler arasında "Deadpool 1" ve "Ölümlü Dünya" gibi komedi filmleri bulunmaktadır.
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