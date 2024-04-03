Simge Sağın kimdir, kaç yaşında? Simge Sağın'ın hayatı ve biyografisi

. İlk albümü olan "Yeni Çıktı"yı 2011'de çıkardıktan sonra popülerliği hızla arttı ve Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcıları arasında yerini aldı. Şarkılarında modern ve etkileyici bir tarzı benimseyen Simge, enerjik performansları ve özgün müzik tarzıyla geniş bir hayran kitlesi edindi.

Galatasaray taraftarı için özel bir yere sahip olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, son zamanlarda gündemde sıkça yer alıyor. Nef Stadyumu'nda attığı gollerin ardından Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" şarkısını taraftarlara söyleten Icardi, saha içinde ve dışında adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya hesaplarından Simge'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bu durum, Galatasaray taraftarı arasında ve futbolseverler arasında büyük ilgi ve konuşma konusu haline gelmiştir. Peki, Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında?

REKLAM Simge Sağın Kimdir? Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul, Şişli‘de doğmuştur. Müzisyen bir babanın kızı olan Simge, çocukluğundan itibaren müzikle iç içe büyümüştür. 12 yaşında gitar çalmaya başlayarak müzikle olan ilişkisini daha da güçlendirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünde eğitim aldıktan sonra popüler müzik dünyasına adım atmıştır. Profesyonel kariyerine Zeynep Dizdar orkestrasında başlayan Simge, daha sonra Gülşen, Yaşar Günaçgün, ve Serdar Ortaç gibi ünlü sanatçılara vokalist olarak eşlik etmiştir.

2007 yılında, Vahide Perçin, Talat Bulut, İlhan Şeşen gibi isimlerin yer aldığı “Annem” adlı dizinin başrollerinde Kıraç ile düet yaparak dizi müziği dünyasına adım atmıştır. Bu deneyimin yanı sıra pek çok jenerik ve dizi müziği çalışmasında da yer almıştır. 2011 yılında ilk albümü ‘Yeni Çıktı’yı Erdem Kınay prodüktörlüğünde çıkaran Simge, bu albümle büyük bir çıkış yapmış ve geniş bir dinleyici kitlesi edinmiştir. 2014 yılında ise kendi prodüktörlüğünü üstlendiği ‘Bip Bip’ adlı ikinci EP albümünü yayımlamıştır. Albümde yer alan "Bip Bip" şarkısı, YouTube’da 30 milyon üzerinde izlenmeye ulaşarak büyük bir başarı elde etmiştir.

2015 yılında Ozan Bayraşa prodüktörlüğünde Fransız şarkıcı Riff Cohen’in ‘Dans Mon Quartier’in Türkçe sözlerle cover hali olan ‘Miş Miş’ adlı ilk teklisini çıkaran Simge, bu teklisiyle Türkiye Resmi Listelerinde 1 numaraya yükselmiştir. 2016 yılında ise ikinci teklisi olan ‘Yankı’yı yayımlamıştır. Simge Sağın, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri olarak tanınmaktadır. Peki, Simge Sağın nereli? İşte Simge Sağın hayatı… REKLAM Simge Sağın Hayatı Simge Sağın, Arnavut bir anne ve Amasyalı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne ve babasının iş değişikliği nedeniyle müzikle dolu bir çocukluk geçirdi. Müzisyen bir babanın kızı olması, Simge'nin müziğe olan ilgisini ve yeteneğini erken yaşlarda ortaya çıkardı.

Lise eğitimi boyunca başarısız bir dönem geçiren Simge, üniversite eğitimi için İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve burada Ses Eğitimi bölümünde eğitim aldı. Konservatuvar eğitimi süresince Zeynep Dizdar, Gülşen, Yaşar Günaçgün ve Serdar Ortaç gibi ünlü sanatçılara vokalistlik yaparak sahne deneyimi kazandı. Ayrıca çeşitli dizi müzikleri ve jeneriklerde seslendirme yaptı. Kariyerindeki büyük dönüm noktalarından biri, Erdem Kınay prodüktörlüğünde çıkardığı "Yeni Çıktı" adlı EP albümü ile geldi. Albüm, Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesi tarafından benimsendi ve Simge'nin tanınırlığını artırdı. "Miş Miş" adlı şarkısı, Türkiye'de büyük bir başarı elde ederek Simge'nin çıkışını sağladı ve birçok ödül kazandı.