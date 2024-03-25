Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel’in hayatı ve biyografisi

Oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda çeşitli dizi ve projelerde yer alarak kendini kanıtlamıştır. Kariyerine oyunculuk öncesinde model olarak başlamış ve uluslararası bir yarışmada başarılı olmuştur. Daha sonra oyunculuk alanında adını duyurarak birçok projede rol almıştır. Hande Erçel, Türkiye'de ve yurtdışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü bir oyuncudur. Peki, Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında?

Hande Erçel Kimdir?

Hande Erçel, Türk oyunculuk ve modellik kariyeriyle tanınan bir isimdir. 24 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine adımını attığı dizi olan "Çılgın Dershane Üniversitede" ile 2014 yılında başlamıştır. Ancak bu dizi sadece beş bölüm sürmüştür. Daha sonra "Hayat Ağacı" adlı dizide Selin Karahanlı karakterini canlandırmıştır. Bu dizide İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, ve Kenan Bal gibi deneyimli oyuncularla birlikte rol almıştır.

REKLAM 2015 yılında, Miss Civilization of the World yarışmasına katılmış ve Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci olmuştur. Hande Erçel Hayatı Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce, 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitim almış ve aynı dönemde Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yapmıştır. 2012 yılında, uluslararası platformda düzenlenen Miss Civilization of the World yarışmasına katılarak Azerbaycan'da yapılan yarışmada ikinci olmuştur. Oyunculuk kariyerine ise 2014 yılında "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı diziyle başlamıştır. Aynı yıl içinde "Hayat Ağacı" adlı dizide Selin Karahanlı karakterini canlandırarak İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, ve Kenan Bal gibi deneyimli oyuncularla birlikte rol almıştır.

REKLAM 2015 yılında ise "Güneşin Kızları" adlı dizide Selin Yılmaz karakterini canlandırmıştır. Bu dizide Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, ve Burcu Özberk gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Hande Erçel, 2017-2020 yılları arasında Harika Uygur Chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu ve İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini sürdürmüştür. Bugün Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından biri olarak tanınmaktadır. Diziler: