Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir’in hayatı ve biyografisi

Demet Özdemir, Türk oyuncu ve dansçıdır. Anneannesi Bulgaristan göçmeni olan bir ailenin en küçük çocuğudur. Ailesinin boşanması sonucu annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır. Genç yaşta dans eğitimine başlayan Özdemir, daha sonra oyunculuk eğitimi almak üzere Studio Oyuncuları'na katılmıştır. Kariyerine dansçı olarak başlayan Özdemir, ilk televizyon deneyimini 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle yaşamıştır. Daha sonra çeşitli dizilerde ve filmlerde rol almış ve başarılı performanslarıyla dikkat çekmiştir.

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992'de Kocaeli'de doğmuş, üç çocuklu bir ailenin en küçük üyesidir. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir ve ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmışlardır. Özdemir'in ailesinin ayrıldığı bilinmektedir ve babasıyla ilişkisi uzun bir süre boyunca zorlu olmuştur. Ancak daha sonra barışmışlar ve Özdemir, babasının kendilerini hiçbir zaman sevmediğini düşünmediğini belirtmiştir. Kariyerine dansçı olarak başlayan Demet Özdemir, önce Bengü'nün performanslarında yer aldı ve ardından Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi almak amacıyla Studio Oyuncuları'nda eğitimlere katıldı. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer aldı.

Televizyon kariyerine 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle adım atan Özdemir, daha sonra "Kurt Seyit ve Şura", "Çilek Kokusu", "No: 309" gibi dizilerde önemli roller üstlendi. Sinema dünyasında da yer alarak "Sen Kiminle Dans Ediyorsun" filminde rol aldı. Ancak Demet Özdemir'in en büyük çıkışı, 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan "Erkenci Kuş" dizisindeki Sanem karakteriyle oldu. Bu rolüyle Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Ardından "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde Zeynep Göksu Tunahan karakterini canlandırdı.

Özdemir, Disney+ platformunda yayınlanan "Dünyayla Benim Aramda" dizisi ve NOW TV'deki "Adım Farah" dizisi gibi projelerle yine isminden ses ettirmiştir. Demet Özdemir, Türk televizyon ve sinema dünyasında genç ve yetenekli bir oyuncu olarak kariyerine başarıyla devam etmektedir. Peki, Demet Özdemir kaç yaşında? İşte Demet Özdemir hayatı…

Demet Özdemir Hayatı

32 yaşındaki Demet Özdemir ve Can Yaman, Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerindendir. İkilinin adı, 2018-2019 yılları arasında yayınlanan "Erkenci Kuş" dizisinde başrolleri paylaşmalarıyla öne çıkmıştır. Bu dizide Demet Özdemir, Sanem karakterini, Can Yaman ise Can Divit karakterini canlandırmıştır. İkilinin hem sette hem de dizideki uyumu izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüş ve dizi Türkiye'de ve uluslararası alanda geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilmiştir. Bu dizi, Demet Özdemir ve Can Yaman'ın kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.