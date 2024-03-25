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        Haberler Yaşam Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir’in hayatı ve biyografisi

        Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir’in hayatı ve biyografisi

        Özellikle "Erkenci Kuş" dizisindeki Sanem karakteriyle tanınan Özdemir, çeşitli projelerdeki başarılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Peki, Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 17:25 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:25
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        Demet Özdemir kimdir?
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        Demet Özdemir, Türk oyuncu ve dansçıdır. Anneannesi Bulgaristan göçmeni olan bir ailenin en küçük çocuğudur. Ailesinin boşanması sonucu annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır. Genç yaşta dans eğitimine başlayan Özdemir, daha sonra oyunculuk eğitimi almak üzere Studio Oyuncuları'na katılmıştır. Kariyerine dansçı olarak başlayan Özdemir, ilk televizyon deneyimini 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle yaşamıştır. Daha sonra çeşitli dizilerde ve filmlerde rol almış ve başarılı performanslarıyla dikkat çekmiştir.

        Demet Özdemir Kimdir?

        Demet Özdemir, 26 Şubat 1992'de Kocaeli'de doğmuş, üç çocuklu bir ailenin en küçük üyesidir. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir ve ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmışlardır. Özdemir'in ailesinin ayrıldığı bilinmektedir ve babasıyla ilişkisi uzun bir süre boyunca zorlu olmuştur. Ancak daha sonra barışmışlar ve Özdemir, babasının kendilerini hiçbir zaman sevmediğini düşünmediğini belirtmiştir. Kariyerine dansçı olarak başlayan Demet Özdemir, önce Bengü'nün performanslarında yer aldı ve ardından Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi almak amacıyla Studio Oyuncuları'nda eğitimlere katıldı. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer aldı.

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        Televizyon kariyerine 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle adım atan Özdemir, daha sonra "Kurt Seyit ve Şura", "Çilek Kokusu", "No: 309" gibi dizilerde önemli roller üstlendi. Sinema dünyasında da yer alarak "Sen Kiminle Dans Ediyorsun" filminde rol aldı. Ancak Demet Özdemir'in en büyük çıkışı, 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan "Erkenci Kuş" dizisindeki Sanem karakteriyle oldu. Bu rolüyle Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Ardından "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde Zeynep Göksu Tunahan karakterini canlandırdı.

        Özdemir, Disney+ platformunda yayınlanan "Dünyayla Benim Aramda" dizisi ve NOW TV'deki "Adım Farah" dizisi gibi projelerle yine isminden ses ettirmiştir. Demet Özdemir, Türk televizyon ve sinema dünyasında genç ve yetenekli bir oyuncu olarak kariyerine başarıyla devam etmektedir. Peki, Demet Özdemir kaç yaşında? İşte Demet Özdemir hayatı…

        Demet Özdemir Hayatı

        32 yaşındaki Demet Özdemir ve Can Yaman, Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerindendir. İkilinin adı, 2018-2019 yılları arasında yayınlanan "Erkenci Kuş" dizisinde başrolleri paylaşmalarıyla öne çıkmıştır. Bu dizide Demet Özdemir, Sanem karakterini, Can Yaman ise Can Divit karakterini canlandırmıştır. İkilinin hem sette hem de dizideki uyumu izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüş ve dizi Türkiye'de ve uluslararası alanda geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilmiştir. Bu dizi, Demet Özdemir ve Can Yaman'ın kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

        28 Ağustos 2022 tarihinde oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir, çiftin evliliği 13 Nisan 2023 tarihinde sona erme kararı almalarıyla gündeme gelmiştir. İkilinin boşanma süreci hızla ilerleyerek, 8 Mayıs 2023 tarihinde Adalar Adalet Sarayı'nda resmi olarak boşanmalarıyla sonuçlanmıştır.

        Filmografisi:

        • 2013-2014 Sana Bir Sır Vereceğim
        • 2014 Kurt Seyit ve Şura
        • 2015 Çilek Kokusu
        • 2016-2017 No: 309
        • 2018-2019 Erkenci Kuş
        • 2018 TOLGSHOW Konuk
        • 2019-2021 Doğduğun Ev Kaderindir
        • 2021 Çok Güzel Hareketler 2 Kendisi
        • 2022 İbrahim Selim ile Bu Gece Konuk
        • 2023- Adım Farah

        İnternet dizi ve filmleri:

        • 2022 Aşk Taktikleri
        • 2022- Dünyayla Benim Aramda
        • Yakında Aşk Taktikleri 2Sinema
        • 2015 Tut Sözünü
        • 2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?Reklam
        • 2012 Pegasus Hava Yolları
        • 2015 Freshco
        • 2016 Garnier
        • 2019 Pantene Ödüller
        • 2014 Star Metre Fan Faktör 2 Kristal Ödülleri / Kristal Ödül / Sana Bir Sır Vereceğim
        • 2017 Gelişim Üniversitesi 6. Medya Ödülleri / Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
        • 2018 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu / Erkenci Kuş
        • 2018 Medya Ve Sanat Ödülleri / En İyi Dizi Çifti (Can Yaman ile birlikte)
        • 2019 19. İnternet Medyası Yılın En İyileri / En İyi Dizi Çifti (Can Yaman ile birlikte)
        • 2019 Murex D’or Ödülleri / Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu
        • 2019 Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
        • 201 Quality Ödülleri / En Quality Kadın Oyuncu
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