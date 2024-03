Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir’in hayatı ve biyografisi

Demet Özdemir, Türk oyuncu ve dansçıdır. Anneannesi Bulgaristan göçmeni olan bir ailenin en küçük çocuğudur. Ailesinin boşanması sonucu annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır. Genç yaşta dans eğitimine başlayan Özdemir, daha sonra oyunculuk eğitimi almak üzere Studio Oyuncuları'na katılmıştır. Kariyerine dansçı olarak başlayan Özdemir, ilk televizyon deneyimini 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle yaşamıştır. Daha sonra çeşitli dizilerde ve filmlerde rol almış ve başarılı performanslarıyla dikkat çekmiştir.

Özdemir, Disney+ platformunda yayınlanan "Dünyayla Benim Aramda" dizisi ve NOW TV'deki "Adım Farah" dizisi gibi projelerle yine isminden ses ettirmiştir. Demet Özdemir, Türk televizyon ve sinema dünyasında genç ve yetenekli bir oyuncu olarak kariyerine başarıyla devam etmektedir. Peki, Demet Özdemir kaç yaşında? İşte Demet Özdemir hayatı…

Demet Özdemir Hayatı

32 yaşındaki Demet Özdemir ve Can Yaman, Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerindendir. İkilinin adı, 2018-2019 yılları arasında yayınlanan "Erkenci Kuş" dizisinde başrolleri paylaşmalarıyla öne çıkmıştır. Bu dizide Demet Özdemir, Sanem karakterini, Can Yaman ise Can Divit karakterini canlandırmıştır. İkilinin hem sette hem de dizideki uyumu izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüş ve dizi Türkiye'de ve uluslararası alanda geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilmiştir. Bu dizi, Demet Özdemir ve Can Yaman'ın kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.