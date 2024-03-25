Rusya'da terör saldırısının ardından idam tartışmaları başladı

Rusya, başkent Moskova'daki terör saldırısının ardından ülkede konuşulmaya başlanan idam cezasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, idam cezasına ilişkin moratoryumun kaldırılmasını tartışmadıklarını söyledi. Peskov bugün yaptığı açıklamada, "Şu an bu tartışmalara katılmıyoruz" dedi.

MOSKOVA'DA TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı! Haberi Görüntüle Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çöktü. Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda 182 yaralı olduğu açıklandı. REKLAM Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 şüphelinin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi. MEDVEDEV: ÖLDÜRÜLMELERİ GEREKİYOR Rusya parlamentosu Duma'da, Birleşik Rusya Fraksiyon başkanı olan Vladimir Vasilyev iki gün önceki açıklamasında "Pek çok kişi idam cezasıyla ilgili sorular soruyor" demişti. Vasilyev "bu konunun detaylıca ve profesyonelce araştırılacağını" söylemişti.