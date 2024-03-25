Moskova'daki terör saldırısıyla ilişkili 4 kişi hakim karşısına çıktı, görüntüleri gündem oldu! Peskov'dan işkence sorusuna yanıt!

Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart akşamı gerçekleşen son yılların en ölümcül terör saldırısının ardından gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ünün hakim karşısına çıktığı anlar dünya gündemine oturdu.

"Crocus City Hall" adlı konser salonuna yönelik terör saldırısını gerçekleştirdiği gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli dün akşam saatlerinde Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Bir şüphelinin mahkeme salonuna doktor eşliğinde tekerlekli sandalyede getirilmesi ve diğer şüphelilerin yüzlerindeki şiş ve morluklar dikkati çekti. Moskova'da gerçekleşen terör saldırısının ardından yaşanan gelişmeler dünya çapında dikkatle takip edilirken, şüphelilerin görüntüleri de gündem oldu.

PESKOV İŞKENCE SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

CNN International Kremlin Sözcüsü Peskov'a şu soruyu sordu:

"Mahkemedeki videolarda sanıkların gözle görülür şiddet belirtileri olduğu dikkat çekiyor: morluklar, yüzün şişliği, kanla kaplı bandajlı bir kafa, içlerinden biri tekerlekli sandalyede ve gözleri kapalı. Daha önce internette işkenceyi çağrıştıran video ve fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Onlara ne oldu ve bu konuda nasıl yorum yapabilirsiniz?"

Peskov ise şöyle yanıt verdi: "Hayır, bu soruyu cevapsız bırakıyorum."

*Haberin görselleri Associatd Press tarafından servis edilmiştir.