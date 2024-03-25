Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

Böbrek taşı normal idrarda bulunan ve idrarda çözünmüş olarak atılması gereken iyonların çökerek taş oluşturması ile seyreden klinik bir durum. Taş oluşumunda böbrekte veya üriner sistemin diğer organlarındaki metabolik ve anatomik bozukluklar rol oynarken bazen enfeksiyonların eşlik ettiği bazen de tek başına rol aldığı son derece karışık bir süreç olarak görülüyor. İnsanlık tarihinin en eski hastalıklarından biri olmasına rağmen bu sürecin tam olarak aydınlatılamadığı belirtiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Balcı, “Taş hastalığının görülme sıklığı ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Yapılan çalışmalar Türkiye’de yüzde 11.1-14.8 oranında görüldüğüne işaret ediyor. Avrupa’da yüzde 3-15, Amerika’da yüzde 2-7 ve Japonya’da ise yüzde 7 oranında görülme sıklığı bildiriliyor”diyor.

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KADINLARDA TAŞ GÖRÜLME SIKLIĞI ARTTI Geçmişte taş hastalığının erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha fazla görüldüğü belirtiliyor. Bunun nedeni idrardaki taş oluşumunu engelleyen “sitrat” düzeyinin kadınlarda daha fazla olmasıyla açıklanıyor. Son yıllarda değişen yaşam ve beslenme koşullarına bağlı olarak kadınlarda taş görülme sıklığının artmaya başlaması ve farkın giderek azalması dikkat çekiyor. Avrupa’da yapılan yakın zamanlı bir çalışmada Türkiye’de erkeklerde taş görülme sıklığının kadınlara oranla 1.23 kat, Yunanistan’da 1.5 kat ve Bulgaristan’da 1.42 kat olarak saptandığı belirtiliyor. TÜRKİYE’DE HANGİ BÖLGELERDE YAYGIN? Çevre koşulları ve iklim de taş oluşumunu etkiliyor. Özellikle dağlık bölgeler, çöller ve tropikal bölgeler gibi kuru ve sıcak iklim koşullarının baskın olduğu yerlerde taş hastalığı görülme olasılığı artış gösteriyor. Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesinde gözlenen taş hastalığı oranının Karadeniz ile Orta ve Doğu Anadolu bölgesine göre daha yüksek olduğu belirtiliyor. Sıcak ortamlar, sıvı kaybı ve hareketsiz çalışma şekli taş oluşumunda mesleki risk faktörleri olarak görülüyor. Çelik ve cam fabrikası ve makine dairesinde çalışanlar ile aşçılar gibi yüksek ısıya maruz kalanlarda taş görülme sıklığı daha yüksek oluyor. Ailesinde taş hastalığı öyküsü olanlarda taş görülme sıklığına normalden daha fazla rastlanıyor. Ayrıca sistinüri, renal tübüler asidoz ve primer hiperoksalüri gibi genetik hastalıklarda da büyük ve sık tekrarlayan taş hastalığı görülebiliyor. REKLAM KİLO ETKİLİ Mİ? Kilo ve vücut kitle indeksi artışı ile taş görülme olasılığı arasında doğrudan ilişki bulunuyor. Hareketsiz bir yaşam ve düşük sıvı tüketimi taş oluşumunu artırıyor.

BÖBREK TAŞIYLA İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN 5 YANLIŞ *YANLIŞ: Süt ve peynir gibi kalsiyum kaynağı besinler kısıtlanmalıdır. DOĞRU: Taşların çoğunluğu kalsiyum taşları olmakla birlikte diyette kalsiyumu kısıtlamak bağırsaklarda oksalat emilimini arttıracağından kalsiyum oksalat taşı oluşma riskini artırır. Bu nedenle diyette kalsiyum kısıtlamasına gidilmesi yanlıştır. *YANLIŞ: Böbrek taşını önlemek için sadece su içilmelidir. DOĞRU: Sadece su değil alınan tüm sıvılar günlük miktara dahildir. *YANLIŞ: Bira içmek böbrek taşını düşürür. DOĞRU: Bira ile beraber kişi sık idrara gittiği için taş düşme olasılığı artar. Sıvı miktarını artırarak da aynı etkiyi yaratırsınız. Bunun için bira içmeye gerek yoktur. REKLAM *YANLIŞ: Hastalar “Böbrek taşı çeşitli sular veya bitkisel takviye gıdalar ile eritilir ya da düşürülür” inancıyla çeşitli çözüm arayışlarına gitmektedir. DOĞRU: Burada temel olan alınan sıvının artmasıdır. Taşların çoğunu çeşitli tedaviler ile eritmek mümkün değildir. Ayrıca gıdaların içerdiği kimyasallar ve etkileri konusunda sınırlı olan bilgiler çeşitli olumsuz yan etkilerle karşılaşmamıza neden olabilir. *YANLIŞ: “Ağrım geçtiğine göre böbrek taşımı düşürdüm ve kurtuldum.” DOĞRU: Ağrının geçmesi taşın düştüğü anlamına gelmeyebileceği için bu durum böbrek fonksiyon bozukluğuna yol açabilir. Bu nedenle hastaların doktor kontrolünde olmaları gerekmektedir. TAŞIN BÜYÜKLÜĞÜ SORUNUN BÜYÜKLÜĞÜ ANLAMINA MI GELİYOR? Ağrının taşın büyüklüğü ile ilgisi bulunmuyor. Önemli olanın taşın üreter veya böbrek kanallarından birini tıkayıp tıkamadığı olduğu belirtiliyor. Prof. Dr. Melih Balcı, “Ağrının nedeni kanalın tıkanıp böbreğin şişmesidir. Ancak taşın büyüklüğü bir yandan da sorunun büyüklüğü anlamına gelir. Çünkü taş büyüdükçe düşme olasılığı azalır. Ayrıca taş büyüdükçe gerekli ameliyat basitten daha komplike olana doğru yön değiştirir” diyor. REKLAM BÖBREK TAŞI NE ZAMAN AĞRI YAPAR? Böbrek taşı; üretere (böbrekten idrarı mesaneye taşıyan tüp) düşüp üreteri veya böbrek içinde “kaliks” olarak adlandırılan havuzcukların çıkışını tıkadığında ağrıya neden olabiliyor. Bu nedenle bazen çok büyük böbrek taşları herhangi bir şikâyete neden olmadan yıllarca fark edilemeyebilir. “Sanayileşmiş ülkelerde taş hastalığının görülme oranı son 50 yılda çarpıcı biçimde artmıştır. Bu dönüşüm, sosyoekonomik düzeydeki değişiklikleri, yaşam tarzı değişikliklerini ve değişen beslenme alışkanlıklarını yansıtan ekonomik ilerlemeden kaynaklanmaktadır” diyen Prof. Dr. Melih Balcı, Amerika Birleşik Devletleri’nden yapılan bir çalışmada obezite, diyabet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile beraber taş görülme oranının 1998-1994 döneminde yüzde 5.2 iken 2007-2010 döneminde yüzde 8.8’e çıktığının ve 2030 yılında bu oranın yüzde 9.2 seviyesine çıkacağının bildirildiğini söylüyor. REKLAM