Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mersin'de 4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı

        Mersin'de 4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni yapılan 4 katlı bir bina, yan yatmaya başladı. Binada incelemeler sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:15 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, yeni yapılan binaların depreme dayanıklı olması hayati önem taşıyor. Ancak tüm uyarı ve denetimlere rağmen bazı binaların yapımı sırasında bir takım aksaklıklar da yaşanabiliyor.

        2

        Bunlardan biri de Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki bir inşaat sahasında meydana geldi.

        3

        Alınan bilgiye göre, inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bir bina yan yatmaya başladı.

        4

        Durumun önceki gün fark edilmesi üzerine, iş makinesi ile binanın yan tarafı kazıldı. Ertesi gün bina bu kez diğer tarafa doğru yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı.

        5

        Yan yatma tehlikesinin devam ettiği 4 katlı blok ile ilgili kısa sürede bir çözüm üretilmesi bekleniyor.

        #Mersin
        #bina
        #Deprem
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Galatasaray'dan Rafa Silva hamlesi!
        Galatasaray'dan Rafa Silva hamlesi!
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar