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        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar

        Diyarbakır'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü, aracını trafik polislerinin üzerine sürüp bir kişiye çarptı. Sürücü, yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra otomobili bir siteye bırakıp kaçmak isterken aracı takip eden trafik polisine yakalandı. Burada da polise direnmeye devam eden sürücü, bu kez de beraberindekilerle polise saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:48 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:59
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        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin sürücüsü Y.E.Y. ile trafik polisi arasında tartışma yaşandı.

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        Otomobildekilerin de inmesiyle tartışma büyüdü. Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

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        Başka bir trafik ekibi daha gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı.

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        Kargaşa sırasında sürücü, otomobiline binip hareket ettirdi.

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        Trafik polislerinin üzerine otomobili süren Y.E.Y., tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı.

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        Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, trafik polisleri de otomobili takibe aldı.

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        POLİSE SALDIRI KAMERADA

        Sürücü yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra otomobili bir siteye bırakıp kaçmak isterken kendisini takip eden trafik polisine yakalandı. Polis, sürücü Y.E.Y.’yi durdurup, işlem yapacağını söyledi. Y.E.Y., telefonla yakınlarını çağırdı.

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        Taksiyle gelen 3 kişi ile sürücü Y.E.Y., trafik polisini araya alıp dövmeye çalıştı. Y.E.Y., birkaç kez polise yumruk atmaya kalkıştı. Trafik polisinin çağırdığı takviye ekibini gören Y.E.Y. ile 3 yakını kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

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        Olayın ardından trafik polisi, darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

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        Polis memuru verdiği ifadede, "Otomobilin çarptığı yaşlı kişiye bir şey olmasından korktuğum için sürücüyü takibe aldım" dedi.

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        Otomobil trafikten menedilirken, ruhsat sahibine 48 bin TL para cezası kesildi.

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