Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
Diyarbakır'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü, aracını trafik polislerinin üzerine sürüp bir kişiye çarptı. Sürücü, yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra otomobili bir siteye bırakıp kaçmak isterken aracı takip eden trafik polisine yakalandı. Burada da polise direnmeye devam eden sürücü, bu kez de beraberindekilerle polise saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin sürücüsü Y.E.Y. ile trafik polisi arasında tartışma yaşandı.
Otomobildekilerin de inmesiyle tartışma büyüdü. Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Başka bir trafik ekibi daha gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı.
Kargaşa sırasında sürücü, otomobiline binip hareket ettirdi.
Trafik polislerinin üzerine otomobili süren Y.E.Y., tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı.
Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, trafik polisleri de otomobili takibe aldı.
POLİSE SALDIRI KAMERADA
Sürücü yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra otomobili bir siteye bırakıp kaçmak isterken kendisini takip eden trafik polisine yakalandı. Polis, sürücü Y.E.Y.’yi durdurup, işlem yapacağını söyledi. Y.E.Y., telefonla yakınlarını çağırdı.
Taksiyle gelen 3 kişi ile sürücü Y.E.Y., trafik polisini araya alıp dövmeye çalıştı. Y.E.Y., birkaç kez polise yumruk atmaya kalkıştı. Trafik polisinin çağırdığı takviye ekibini gören Y.E.Y. ile 3 yakını kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.
Olayın ardından trafik polisi, darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu.