Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle; "Aşkınız ve ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Hakkın hakikatin sevdası sende. Göz nurum başımın tacısın Tokat. Bugün bir kez daha sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Şu muhteşem katılım Tokat'ın 31 Mart'ta nerede olacağını ortaya koyuyor. Bu şehir Malazgirt'ten hemen sonra mümin gönüllere sığınak olmuştur. Tokat, bu toprakların vatan olmasına çok büyük katkılar sağlamıştır.