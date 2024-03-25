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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta vatandaşlara sesleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 13:51 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:57
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta vatandaşlara sesleniyor.

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        Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle; "Aşkınız ve ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Hakkın hakikatin sevdası sende. Göz nurum başımın tacısın Tokat. Bugün bir kez daha sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Şu muhteşem katılım Tokat'ın 31 Mart'ta nerede olacağını ortaya koyuyor. Bu şehir Malazgirt'ten hemen sonra mümin gönüllere sığınak olmuştur. Tokat, bu toprakların vatan olmasına çok büyük katkılar sağlamıştır.

        Emniyete sordum 45 bin kişi burada. Maşallah. İnşallah 31 Mart'ta Tokat milli irade bayrağını bir kez daha en üste dikerek kendine yakışanı yapacaktır. "

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