"ÇANAKKALE'DE BİR CESARET, FEDAKARLIK ORTAYA ÇIKIYOR"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu emrin çok anlamlı olduğuna dikkati çekip, "Çünkü düşmanın denize dökülmesi ve geri püskürtülmesi için aslında Türk askerindeki azim ve kararlılığı ortaya koyan bir anlayışla kaleme alınmıştır. Bizzat Mustafa Kemal tarafından kaleme alınan ve imzalanan bu emirde, Şefik Aker Bey'e her ne pahasına olursun taarruza geçilmesi gerektiğini ve bundan asla geri durulmaması gerektiğini ve mealen de 'Başarılarınızı gündüz gözüyle görmek isterim' dediğini burada görüyoruz. Aslında Çanakkale'de bir cesaret, fedakarlık ortaya çıkıyor. Bunu da hem asker kabul ediyor hem de subaylarımız bu emirleri çok net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.