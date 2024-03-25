Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında? Burcu Biricik'in hayatı ve biyografisi

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989'da Antalya, Elmalı'da doğmuştur. Annesinin adı Müberra Sırçacı'dır. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Liseli yıllarında okul tiyatrosunda yer almış ve bir tiyatro festivalinde ödül kazanmıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk dersleri almış ve burada stajyer oyuncu olarak birçok tiyatro oyununda rol almıştır.

2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'na katılmış ve birinci olarak "Akdeniz Kraliçesi" unvanını almıştır. Profesyonel olarak oyunculuk kariyerine adım atan Burcu Biricik, 2007'de "Maçolar" adlı dizide rol almıştır. Bu başlangıç, Biricik'in birçok dizi ve filmde rol almasını sağlamış ve ülke çapında tanınan bir oyuncu haline gelmesini sağlamıştır.

REKLAM 2011 yılında Kanal D'de yayınlanan "Artiz Mektebi" adlı oyunculuk yarışmasında kadınlar kategorisinde birinci olmuş ve ardından kariyerindeki başarısını daha da artırmıştır. Ustura Kemal, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol almış ve sinema filmlerinde de yer almıştır. 2021 yılında ise "Camdaki Kız" dizisinde Nalan karakterini canlandırmıştır. Bu diziyle birlikte oyunculuk performansı büyük beğeni toplamıştır. Ayrıca uluslararası alanda da tanınan bir dijital platformda "Fatma" dizisinin başrolünde oynamış ve bu performansıyla da büyük ilgi görmüştür. Peki, Burcu Biricik nereli? İşte Burcu Biricik hayatı…

Burcu Biricik Hayatı Antalyalı Burcu Biricik, lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül almasının ardından profesyonel oyunculuk kariyerine yönelmiştir. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olurken Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Stajyer oyuncu olarak Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almıştır. 2007 yılında Show TV'de yayımlanan "Maçolar" dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez görülmüştür. Daha sonra "Toprağın Günlüğü" adlı kısa filmde yer almış ve Kanal D'de yayımlanan "Artiz Mektebi" adlı oyunculuk yarışmasında birincilik elde etmiştir. 2011 yılında "Muhteşem Yüzyıl" ve 2012 yılında "Ustura Kemal" dizilerinde küçük rollerde oynamıştır. Ayrıca 2012 yılında Show TV'de yayımlanan "Düşman Kardeşler" dizisinde de rol almıştır.

REKLAM 2013 yılında TRT 1'de yayımlanan "Beni Böyle Sev" dizisinde Seda karakterini canlandırmıştır. Bu dönemde çeşitli reklam filmlerinde de yer almıştır. 2014 yılında Kanal D'de yayımlanan ve 2015 yılında sona eren "Şeref Meselesi" dizisinde Kübra karakterini canlandırmıştır. 2016-2017 yılları arasında ise Kanal D'de yayımlanan "Hayat Şarkısı" dizisinde Hülya Cevher karakterine hayat vermiştir. Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile evlenmiştir. 2019 yılında Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştığı "Çiçero" adlı sinema filminde yer almıştır. Aynı yıl Star TV'de yayımlanan "Kuzgun" dizisinde başrol olarak oynamıştır. 2020 yılında "Kırmızı Oda" dizisinde Boncuk karakteriyle konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2021'de ise Netflix'te yayımlanan "Fatma" dizisinde rol almıştır.