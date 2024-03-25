Beren Saat kimdir, kaç yaşında? Beren Saat’in hayatı ve biyografisi

Üniversite yıllarında Türkiye'nin Yıldızları adlı televizyon programına katılarak tanınmaya başladı. Program sonrası oyunculuk kariyerine adım atan Saat, Hatırla Sevgili dizisi ile geniş kitleler tarafından tanındı. Bu dizide canlandırdığı Yasemin karakteri ile büyük beğeni topladı. Ardından Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter karakteriyle ününü daha da artırdı ve Türk televizyon tarihine geçen bir performans sergiledi.

Sinema kariyerine de adım atan Beren Saat, Güz Sancısı ve Gecenin Kanatları gibi önemli filmlerde başrol oynadı. Ayrıca Oyuncak Hikayesi 3 filminde "Barbie" karakterini Türkçe seslendirdi. Dizi ve filmlerdeki başarısının yanı sıra reklam dünyasında da boy gösteren Saat, birçok markanın reklamlarında yer aldı. Özel hayatında da dikkat çeken bir isim olan Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014 yılında evlenmiştir. Başarılı oyuncunun Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli bir yerinin olduğu şüphesizdir. Peki, Beren Saat kaç yaşında? Beren Saat nereli?

REKLAM Beren Saat Hayatı Babası Gümüşhaneli olan 40 yaşındaki Saat, 1,67 metre boyunda ve 53 kilodur. Balık burcudur. Üniversite eğitimini Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. 2004 yılında, üniversite öğrencisiyken Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katılmış ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştır. Bu yarışma, onun oyunculuk kariyerinde ilk adımlarını attığı yerdir. İlk dizi deneyimi Aşkımızda Ölüm Var dizisiyle olmuştur. Daha sonra Hatırla Sevgili dizisinde canlandırdığı Yasemin karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Ancak gerçek şöhreti, Halid Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanının televizyon uyarlamasında Bihter karakterini canlandırmasıyla gelmiştir. Bu rolle 2009 Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştır.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sinema filmlerinde de başarılı performanslar sergilemiştir. Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile evlenmiştir ve evliliği devam etmektedir. Oynadığı diziler ve filmler arasında; Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Güz Sancısı, İntikam, Benim Dünyam, Atiye gibi yapımlar bulunmaktadır. Ayrıca, Beren Saat birçok ödül kazanmıştır. Bunlar arasında Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülleri, Altın Kelebek Ödülleri, Elle Style Awards gibi prestijli ödüller yer almaktadır. Diziler: