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        Haberler Yaşam Beren Saat kimdir, kaç yaşında? Beren Saat’in hayatı ve biyografisi

        Beren Saat kimdir, kaç yaşında? Beren Saat’in hayatı ve biyografisi

        Beren Saat, Türk televizyon ve sinema dünyasının önde gelen isimlerinden biridir. Ankara'da 26 Şubat 1984'te doğan Saat, ilk ve orta öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tercih etti. Beren Saat kimdir? İşte Beren Saat hayatı...

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        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 17:18 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:18
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        Beren Saat kimdir?
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        Üniversite yıllarında Türkiye'nin Yıldızları adlı televizyon programına katılarak tanınmaya başladı. Program sonrası oyunculuk kariyerine adım atan Saat, Hatırla Sevgili dizisi ile geniş kitleler tarafından tanındı. Bu dizide canlandırdığı Yasemin karakteri ile büyük beğeni topladı. Ardından Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter karakteriyle ününü daha da artırdı ve Türk televizyon tarihine geçen bir performans sergiledi.

        Sinema kariyerine de adım atan Beren Saat, Güz Sancısı ve Gecenin Kanatları gibi önemli filmlerde başrol oynadı. Ayrıca Oyuncak Hikayesi 3 filminde "Barbie" karakterini Türkçe seslendirdi. Dizi ve filmlerdeki başarısının yanı sıra reklam dünyasında da boy gösteren Saat, birçok markanın reklamlarında yer aldı. Özel hayatında da dikkat çeken bir isim olan Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014 yılında evlenmiştir. Başarılı oyuncunun Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli bir yerinin olduğu şüphesizdir. Peki, Beren Saat kaç yaşında? Beren Saat nereli?

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        Beren Saat Hayatı

        Babası Gümüşhaneli olan 40 yaşındaki Saat, 1,67 metre boyunda ve 53 kilodur. Balık burcudur. Üniversite eğitimini Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. 2004 yılında, üniversite öğrencisiyken Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katılmış ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştır. Bu yarışma, onun oyunculuk kariyerinde ilk adımlarını attığı yerdir. İlk dizi deneyimi Aşkımızda Ölüm Var dizisiyle olmuştur. Daha sonra Hatırla Sevgili dizisinde canlandırdığı Yasemin karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Ancak gerçek şöhreti, Halid Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanının televizyon uyarlamasında Bihter karakterini canlandırmasıyla gelmiştir. Bu rolle 2009 Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştır.

        Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sinema filmlerinde de başarılı performanslar sergilemiştir. Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile evlenmiştir ve evliliği devam etmektedir. Oynadığı diziler ve filmler arasında; Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Güz Sancısı, İntikam, Benim Dünyam, Atiye gibi yapımlar bulunmaktadır. Ayrıca, Beren Saat birçok ödül kazanmıştır. Bunlar arasında Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülleri, Altın Kelebek Ödülleri, Elle Style Awards gibi prestijli ödüller yer almaktadır.

        Diziler:

        • 2004-2006: Aşka Sürgün (Zilan)
        • 2006-2008: Hatırla Sevgili (Yasemin)
        • 2008-2010: Aşk-ı Memnu (Bihter)
        • 2010-2012: Fatmagül'ün Suçu Ne? (Fatmagül)
        • 2013-2014: İntikam (Yağmur)
        • 2015: Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan (Kösem Sultan)
        • 2019-2020: Atiye (Atiye)

        Filmler:

        • 2009: Gecenin Kanatları (Gece)
        • 2009: Güz Sancısı (Elena)
        • 2010: Oyuncak Hikayesi 3 (Barbie Seslendirmesi)
        • 2012: Gergedan Mevsimi
        • 2013: Benim Dünyam (Ela)
        • 2014: 9on (Emine)
        • 2015: Minyonlar (Scarlet Overkili Seslendirmesi)
        • 2017: Arama (Çiçekçi)
        • 2016: Kürk Mantolu Madonna (Maria Puder)
        • Seslendirmeler:
        • 2010: Oyuncak Hikayesi 3 (Barbie Seslendirmesi)
        • 2015: Minyonlar (Scarlet Overkili Seslendirmesi)

        Ödülleri:

        • 2008: Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Hatırla Sevgili
        • 2009: Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu
        • 2009: Kabataşlılar Derneği En İyi Kadın Sinema Oyuncusu – Güz Sancısı
        • 2009: Yıldız Teknik Üniversitesi En Beğenilen Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu
        • 2009: Beykent Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Oyuncusu – Aşk-ı Memnu
        • 2010: Sinema Burda Festivali Genç Oyuncu – Gecenin Kanatları
        • 2010: Elle Style Awards Stil Sahibi Kadın Oyuncu
        • 2010: Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu
        • 2010: Ayaklı Gazete En İyi Dram Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu
        • 2010: Türkiye Konuşuyor Dergisi Yılın En İyi Dizi Oyuncusu – Aşk-ı Memnu
        • 2010: Kadir Has Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Aşk-ı Memnu
        • 2010: Galatasaray Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Dizi-Sinema Oyuncusu – Aşk-ı Memnu
        • 2010: Marmara Üniversitesi Dizi Oyuncusu (Kadın) – Aşk-ı Memnu
        • 2011: Yıldız Teknik Üniversitesi En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül'ün Suçu Ne?
        • 2011: Doğuş Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül'ün Suçu Ne?
        • 2011: Reklamcılar Derneği En İyi Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül'ün Suçu Ne?
        • 2011: 2. Quality Magazin Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül'ün Suçu Ne?
        • 2011: Esenler Belediyesi Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül'ün Suçu Ne?
        • 2011: Dumlupınar Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül'ün Suçu Ne?
        • 2012: Kadir Has Üniversitesi En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül'ün Suçu Ne?
        • 2012: Ayaklı Gazete Yılın en iyi drama kadın oyuncusu – Fatmagül'ün Suçu Ne?
        • 2012: Haydarpaşa Lisesi Zirvedeki Oyuncu (Kadın) – Fatmagül'ün Suçu Ne?
        • 2012: 11. ROTABEST Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül'ün Suçu Ne?
        • 2012: 25. Uluslararası Tüketici Zirvesi En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül'ün Suçu Ne?
        • 2012: Şişli Meslek Yüksekokulu En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül'ün Suçu Ne?
        • 2013: TUROB Teşekkür Ödülü – Aşk-ı Memnu
        • 2013: Bilkent Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül'ün Suçu Ne?
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