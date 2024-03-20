Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşında? Serenay Sarıkaya’nın hayatı ve biyografisi

Estetik dans yeteneği ve çekici güzelliğiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, magazin gündeminin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Her söylediği ve paylaşımıyla olay yaratan Sarıkaya'nın hayatı ve biyografisi.

Serenay Sarıkaya Kimdir?

Serenay Sarıkaya, Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın kızları olarak dünyaya geldi. Çocukluğu Antalya'da geçiren Sarıkaya, ailesinin ayrılmasının ardından İstanbul'a taşındı ve burada annesiyle yaşamaya başladı. Serenay Sarıkaya’nın oyunculuk tutkusu keşfedilince İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya'da tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında düşünmüş ancak gerçekleştirememiştir. Modellik hayali kuran Sarıkaya, çocukluğunda voleybol, basketbol, tenis ve latin danslarıyla da ilgilenmiştir. 15 yaşında Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, burada jüri özel ödülünü alarak oyunculuk kariyerine başlamıştır.

REKLAM Serenay Sarıkaya Kaç Yaşında? 1 Temmuz 1992 yılında doğmuştur ve 32 yaşındadır. Serenay Sarıkaya Nereli? Serenay Sarıkaya aslen Antalyalıdır ve gençlik yıllarına kadar Antalya yaşamış ve ardından İstanbul’a taşınmışlardır. Serenay Sarıkaya Özel Yaşamı Serenay Sarıkaya yapımları ve kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. Ünlü isimlerle aşk hayatıyla sıkça gündeme gelen başarılı oyuncu, işletmeci Umut Evirgen ile ilişki yaşadıktan sonra adı iş insanları Haldun Demirhisar ve Muzaffer Yıldırım'la da anılmıştır. Uzun zamandır bekar olan Serenay Sarıkaya’nın son zamanlarda ise ismi şarkıcı Mert Demir’le anıldı. Sarıkaya’nın Mert Demir’in Ateşe Düştüm isimli şarkısına back vokal yaptığı ortaya çıktıktan sonra ikili hakkında çıkan aşk dedikoduları kısa süre sonra kabul edildi.

REKLAM Kariyeri Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Serenay Sarıkaya, 2006 yılında Şahin Alparslan'ın yönettiği "Şaşkın" filmiyle sinema dünyasına adım attı. Bu dönemde "Plajda" ve "Peri Masalı" gibi yapımlarda da rol alarak dikkatleri üzerine çekti. Televizyon kariyerinde de hızla yükselen Sarıkaya, "Limon Ağacı" ve "Adanalı" dizileriyle izleyicilerin karşısına çıktı. 2010 yılında "Miss Turkey" yarışmasında ikinci olan Serenay Sarıkaya, "Miss Universe" yarışmasına katılma hakkı kazansa da oyunculuk kariyerini ön plana çıkarmayı tercih etti. Bu dönemde "Lale Devri" dizisindeki performansıyla büyük beğeni topladı. Aynı zamanda şarkıcılık teklifleri aldı ancak oyunculuğa odaklanmayı tercih etti ve müzik kariyerine yönelmedi. 2013 yılında "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" ve "Medcezir" gibi önemli projelerde yer alarak başarılı performansını sürdüren Sarıkaya, sinema ve televizyon dünyasında adından sıkça söz ettirdi. Reklam filmleri ve sosyal projelerde de aktif rol alan Sarıkaya, toplumsal duyarlılık projelerine de destek verdi.

REKLAM 2017-2018 yıllarında "Fi" dizisindeki performansıyla övgü topladı. 2019 yılında ise tiyatro sahnesine adım attı ve "Alice Müzikali"nde başarılı bir performans sergiledi. Hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, Türkiye'nin önde gelen genç yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Sarıkaya Medczeir dizisinin ardından televizyon yapımlarına ara verdi ve son olarak Netlix’te yayınlanan Şahmeran dizisinde oynadı. Bu dizinin ardından Sarıkaya ekranlara Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte 8 yıl aradan sonra döndü. Aile dizisinde Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya 2 sezon boyunca dizide rol aldı.