Sanat dünyasında her dönem kendini gösteren, şarkıcı Gülben Ergen ile olan polemiği ile sık sık sık gündeme gelen Seren Serengil’in hayatı merak edilmeye devam ediyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda Seren Serengil kimdir, kaç yaşında? Seren Serengil'in hayatı ve biyografisi hakkında her şeyi bulabilirsiniz.

Seren Serengil Kimdir?

İstanbul'un 6 Nisan 1971 doğumlu sanatçısı Seren Serengil, ilk adımlarını sanat dünyasında babası Öztürk Serengil ile birlikte attı. 1977'de "Sarhoş" filminde babasıyla birlikte kamera karşısına geçerek çocuk oyunculuk deneyimini yaşadı. Aynı yıl sahneye de adım atan Serengil, 16 yaşında profesyonel sahne kariyerine başlayarak en genç kadın assolist unvanını elde etti. 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" dizisi ve Hakan Ural ile birlikte başrolde yer aldığı "Alev Gibi Bir Kız" filmiyle profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.

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1991'de çıkardığı ilk albümü "Ayrıldık" ile müzik dünyasında da adını duyuran Serengil, albümün ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile geniş kitlelerin ilgisini çekti. Kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Serengil, müzik kariyeri boyunca birçok ünlü isimle çalışma fırsatı buldu. Ayrıca, 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkıları kendi yazıp besteleyerek müzik alanındaki yeteneğini de gösterdi. İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle iş birliği yaparak müzik kariyerini zirveye taşıdı.

Seren Serengil Kaç Yaşında?

1971 doğumlu olan Seren Serengil 53 yaşındadır.

Seren Serengil Nereli?

Nereli olduğu merak edilen Seren Serengil’in İstanbul doğumlu olduğu bilinmektedir.

Seren Serengil Özel Yaşamı

Seren Serengil, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biridir. Özel hayatı daima merak konusu olan Serengil, üç evlilik yapmış ve bir evladını kaybetmiştir.

Serengil, ilk evliliğini 1998 yılında iş insanı Ozan Kaçmaz ile yaptı. Evlilik 2 yıl sonra sona erdi. 2002 yılında Serengil, ikinci evliliğini şarkıcı Cengiz İmren ile yaptı. Çalkantılı bir evlilik geçiren çift, 3 yıl sonra boşandı. 2006 yılına geldiğinde Serengil, üçüncü evliliğini iş insanı Musa Aytun ile yaptı. Çiftin Stephanie adında bir kızları dünyaya geldi. Ne yazık ki Stephanie, 6 aylıkken hayatını kaybetti. Serengil ve Aytun 2010 yılında boşandı. Serengil, 2018 yılında Yaşar İpek ile evlendi. Bu evlilik de kısa sürdü ve 2020 yılında boşanmayla sonuçlandı.

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Serengil, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelmektedir. Estetik ameliyatları, sağlık sorunları, aile içi çekişmeleri ve diğer magazin figürleriyle yaşadığı polemikler magazin gündemini meşgul etmektedir.

Bunlardan en çok gündemde olanı ise Gülben Ergen ile arasında olan polemiktir. Ünlü şarkıcı Seren Serengil, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı ve daha sonra sildiği paylaşımla gündeme geldi. Serengil, mesajında meslektaşı Gülben Ergen'e yönelik çarpıcı bir iddiada bulundu: "Evli erkekleri yoldan çıkarma" alışkanlığı olduğunu öne sürdü. Bu iddia kısa sürede geniş yankı buldu.

Ancak tartışmalar burada bitmedi. Bir diğer ünlü sanatçı Yeşim Salkım da konuya dahil oldu ve Gülben Ergen hakkında çok ağır iddialarda bulundu. Salkım, Ergen'in eski eşi Hakan Uzan'la ilişkisi olduğunu iddia ederek, "Gülben yüzünden bu ülkeden gitmek zorunda kaldım. Zamanında onun yüzünden çok veto yedim.

O zamanki eşimle Gülben'in ilişkisi için dedektif tuttum. Bunlar yüzünden kanserin eşiğinden döndüm. Maddi-manevi büyük zarara uğradım. Gülben, Seren Serengil'in evlenmek üzere olduğu kişiyle beraber oldu. Ama artık onun başka bir yuva yıkmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan bu çıkışlar, ünlüler arasında büyük bir tartışma dalgasını başlattı. Gülben Ergen’in şikayetleri ile Seren Serengil 3 günlük bir cezaevi süreci geçirdi. Cezaevindeki ilk gününde koğuşunu çizen Serengil gündeme yeniden gelirken, 3 günün ardından serbest bırakıldı. Ancak ikili arasındaki soğuk rüzgar hala devam etmektedir.