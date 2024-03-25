Geceleri aktif olan canlılar oldukları için gündüz neler yaptıklarını çok bilmiyoruz. KuzeyDoğa Derneği olarak ne kadar uydu vericisiyle takip etsek bile gündüz çok fazla aldığımız görüntü, veri yok. Bu kayıt bizi çok heyecanlandırdı. Vaşakların aslında gündüz avlarının nasıl peşinden gittiklerini çok net görebiliyoruz."