Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Osayi Samuel olaylı maçın ardından ilk kez konuştu! - Trabzonspor Haberleri

        Osayi Samuel olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!

        Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili Nijerya basınına açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 14:37 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor ile oynadıkları olaylı maçla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

        2

        İşte Osayi - Samuel'in ülkesinden Brila TV'ye yaptığı açıklamalar...

        3

        "LIVAKOVIC'İN KANININ AKTIĞI NOKTA..."

        "Evet, sanırım her şey maçın bitiminden önce başladı; maç boyunca üzerimize cisimler atılıyordu, ki bu Türkiye'de normaldir, bilirsiniz. Ancak, o maçta çok daha fazlasını yaptılar. Sanırım hakem tüm maç boyunca 4-5 kez oyunu durdurdu. Benim için Livakovic'in darbe aldığı ve kanının aktığı bir nokta vardı, hakem orada maçı durdurmadı. Hatta o süreçte rakip takım bir gol attı."

        4

        "HAKEMİN MAÇI DURDURMAYA GÜCÜ YOKTU"

        "Hakem (Halil Umut Meler) hiçbir şey yapmadı. Onu suçlayamam çünkü bunu yapacak gücü olduğunu sanmıyorum. Çünkü, birkaç kez ne yapabileceğini sormak için birileriyle konuşmaya gitti. Onlar da maçı durdurmak istemedi. Bence en başarından beri olayı tetikleyen şey buydu!"

        5

        "ELLERİNDE BIÇAKLAR VARDI"

        "Bir şekilde maçı kazanmayı başardık, çünkü çok iyi oyuncularımız var. Yolumuza birçok engel koymaya çalışsalar da yine de kazanmanın bir yolunu bulduk. 3-2 kazandık. Açıkçası, Türkiye'de çoğu takım sahanın ortasında kutlama yapmayı sever. Biz de öyle yaptık. Evimizde tek maç kaybettik ve o da Trabzonspor'a karşıydı, onlar da sahanın ortasında sevindi. Ortada kutlama yaptılar. Orada hiçbir şey olmadı. Biz sahanın ortasında sevinince, bazı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı, ellerinde bıçaklar vardı ve takıma saldırmaya çalıştılar."

        6

        "NASIL NEFSİ MÜDAFAA OLMAZ!"

        "Bazı insanlar yaptıklarımın nefsi müdafaa olmadığını söylüyor. Biri size elinde bir bıçakla geliyorsa bu nasıl nefsi müdafaa olmaz! Tribünlerden çıkıp sahaya geliyorlar. Sadece takımımı ve arkadaşlarımı savunmak zorundaydım. Daha önce hiç yaşamadığım bir durumdu. Çok korkutucuydu."

        7

        "TAKIM ARKADAŞLARIMDA KESİKLER, MORLUKLAR"

        "Takım arkadaşlarımın birçoğu soyunma odasına kesikler ve morluklarla geliyordu. Bir futbol sahasında bu nasıl mümkün olabilir. Asla anlayamıyorum. Bazı takım arkadaşlarımın çok korktukları gözlerinden okunuyordu. Ben sadece takımımı savunmak zorundaydım. Çünkü herkes buna karşı duramaz. Yaptığım sadece buydu."

        8

        "YAPTIKLARIM ADRENALİNDEN!"

        "Sanırım yaptıklarım adrenalinden de kaynaklanıyordu. İlk dakikadan itibaren bize cisimler fırlattıklarını bildiğim için içimde bir huzursuzluk vardı. Sadece ben değildim, arkadaşlarını savunmak için mücadele eden başka takım arkadaşlarım da vardı."

        9
        10
        11
        12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Hastane yolunda can verdi
        Hastane yolunda can verdi
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Netanyahu'dan "hükümet dağılabilir" uyarısı
        Netanyahu'dan "hükümet dağılabilir" uyarısı
        Hesaplar planlara uymadı
        Hesaplar planlara uymadı