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        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron: DEAŞ bizim topraklarımızda da saldırı düzenlemeye çalıştı

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron: DEAŞ bizim topraklarımızda da saldırı düzenlemeye çalıştı

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova'daki saldırıyı DEAŞ'ın düzenlediğini savundu. Macron, terör örgütünün Fransa'da da eylem gerçekleştirmeye çalıştığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 17:05 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:07
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        Macron: DEAŞ, Fransa'da da saldırı düzenlemeye çalıştı
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili konuştu. Macron, bugün ziyaret ettiği Fransız Guyanası'ndaki açıklamasında saldırının sorumlusuna yönelik ABD'nin açıklamalarına destek verdi.

        Kremlin'den Beyaz Saray'a: DEAŞ olduğundan emin misiniz?
        Kremlin'den Beyaz Saray'a: DEAŞ olduğundan emin misiniz? Haberi Görüntüle

        Macron istihbarat bilgilerinin, Moskova'daki saldırıyı DEAŞ'ın Horasan kolunun işlediğini gösterdiğini iddia etti.

        DEAŞ'ın Fransa'da da terör saldırısı düzenlemeye çalıştığını açıklayan Macron, "Bu grup kendi topraklarımızda da çeşitli eylemler gerçekleştirmeye çalıştı" dedi.

        Fransa Cumhurbaşkanı, Kremlin'e seslenerek saldırıdan ötürü Ukrayna'yı suçlamanın "gülünç" olduğunu ve "ters etki yaratacağını" savundu.

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        FRANSA'DA TERÖR TEHDİDİ

        Fransa'da terör tehdidi seviyesi, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle en üst düzeye çıkarıldı.

        Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Macron başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından X'ten paylaştığı mesajında "(Moskova'daki) saldırının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği iddiası ve ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik: Saldırı acil durumu" ifadesini kullandı.

        MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

        Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

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        Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çöktü.

        Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.

        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu Haberi Görüntüle

        Saldırının ardından yapılan açıklamalarda Rusya, sorumlu olarak Kiev'e işaret etti. Ukrayna ise bu iddiaları reddetti.

        Daha sonra terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlendi. ABD de saldırıyı DEAŞ'ın düzenlediğini öne sürüyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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