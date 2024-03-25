Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, terör saldırısıyla ilgili ABD’ye seslendi: DEAŞ olduğundan emin misiniz?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'daki terör saldırısının sorumlusu olarak DEAŞ'a işaret eden ABD'ye yanıt verdi.

Zaharova, Kremlin'e yakın gazete Komsomolskaya Pravda'da kaleme aldığı yazıda ABD'de politikacıların, terör saldırısını DEAŞ'ın Horasan kolunun gerçekleştirdiğine ilişkin "hikayelerle kendilerini köşeye sıkıştırdığını" savundu.

Washington'ın, Ukrayna'ya milyarlarca dolar verdiğini, büyük miktarda mühimmat sağladığını, Kiev ve Moskova arasındaki barış görüşmelerinin engellenmesine yol açtığını iddia eden Zaharova, ABD'nin, "Zelenskiy'in en korkunç eylemlerine bile bilgi ve siyasi destek" verdiğini öne sürdü.

REKLAM

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün iddiasına göre "tüm bunlar Beyaz Saray'ın, doğrudan ya da dolaylı olarak Ukrayna terörizmini finanse ettiğini" gösteriyor.

Zaharova, Beyaz Saray'ın, kendisinin ve Ukrayna'nın eylemlerini DEAŞ'la örtbas etmeye çalıştığını ileri sürdü.

ZAHAROVA: DEAŞ ARTIK ABD'NİN DÜŞMANLARINA SALDIRIYOR

ABD'nin, DEAŞ'ın ortaya çıkmasında geçmişte isteyerek ya da istemeyerek parmağı olduğunu öne süren Sözcü, terör örgütünün son yıllarda taktik değiştirerek genellikle Washington'ın düşmanlarına saldırdığını savundu. Zaharova, DEAŞ'ın artık daha çok Taliban'a, İran'a, Suriye'de Beşşar Esad yönetimine ve Moskova'ya saldırılar düzenlediğini söyledi.