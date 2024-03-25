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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi! - Son dakika haberler

        Başkentte facia! Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi

        Başkentte müstakil bir evde yangın dehşeti yaşandı. Olayda alevlerin arasında kalan 3 çocuktan biri yaşamını yitirdi. Diğer iki çocuğun hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:31
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        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
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        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, müstakil evde çıkan yangından itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılan 3 çocuktan biri yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçede Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği müstakil evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        6 YAŞINDAKİ MUHAMMED'DEN ACI HABER

        İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da evde bulunan 3, 6 ve 7 yaşında oldukları öğrenilen çocukları kurtarmaya çalıştı.

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        Pencereye dayanan merdivenden içeri giren itfaiyeci, içerideki dumandan etkilenen 3 çocuğu dışarı çıkarmayı başardı.

        2 KARDEŞİN DURUMU KRİTİK

        Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan 6 yaşındaki Muhammed'in kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer iki çocuğun ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

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