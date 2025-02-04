Zelenskiy, nükleer silahları geri istiyor
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna'ya kalan nükleer silahlar 1994 yılında yapılan bir anlaşma ile terk edilmişti. Ukrayna, uluslararası alanda daha rahat kabul görmek adına nükleerleri bırakırken Ukrayna Devlet Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı caydırmak adına nükleer silahları ABD'den geri istiyor.
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra nükleer silahların önemli bir kısmı da Ukrayna topraklarında kaldı. Ancak, Ukrayna uluslararası sistemde daha rahat yer bulabilmek adına bu nükleer silahlardan vazgeçti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, katıldığı bir televizyon programında Sovyetler'den Ukrayna'ya kalan nükleer silahlara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Sovyetler'den kalan nükleer silahların kendilerine geri verilmesi gerektiğini düşünen Zelenskiy, bu sayede Rusya'ya karşı caydırıcılığın artacağını ifade etti. Ateşkes sağlandıktan sonra Rusya'nın tekrar saldırmamasının en güçlü yollarından birinin de nükleer silahlar olduğuna dikkati çekti.
Zelenskiy "NATO'ya giriş süreci hemen olmayacak. Bir süreçle olacak, ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Amerika, Ukrayna'yı NATO'ya almaya hazır değiliz dedi. Bize nükleer silahları verin. Rusya'nın nükleer füzelerini balistik füzeler durdurabilir mi?" dedi.
Zelenskiy, NATO'ya alınmayacak bir Ukrayna'nın güvenlik garantisinin düşük olacağını belirterek Rusya'nın yeniden saldırabileceğini iddia etti.