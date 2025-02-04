Zelenskiy, nükleer silahları geri istiyor

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra nükleer silahların önemli bir kısmı da Ukrayna topraklarında kaldı. Ancak, Ukrayna uluslararası sistemde daha rahat yer bulabilmek adına bu nükleer silahlardan vazgeçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, katıldığı bir televizyon programında Sovyetler'den Ukrayna'ya kalan nükleer silahlara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Sovyetler'den kalan nükleer silahların kendilerine geri verilmesi gerektiğini düşünen Zelenskiy, bu sayede Rusya'ya karşı caydırıcılığın artacağını ifade etti. Ateşkes sağlandıktan sonra Rusya'nın tekrar saldırmamasının en güçlü yollarından birinin de nükleer silahlar olduğuna dikkati çekti.

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Zelenskiy "NATO'ya giriş süreci hemen olmayacak. Bir süreçle olacak, ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Amerika, Ukrayna'yı NATO'ya almaya hazır değiliz dedi. Bize nükleer silahları verin. Rusya'nın nükleer füzelerini balistik füzeler durdurabilir mi?" dedi.

Zelenskiy, NATO'ya alınmayacak bir Ukrayna'nın güvenlik garantisinin düşük olacağını belirterek Rusya'nın yeniden saldırabileceğini iddia etti.