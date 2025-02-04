Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, "bilinçli kart görmesi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK ile oynadıkları maçta 'bilinçli kart görmesi' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun da 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle kurula sevk edildiği açıklandı.
İşte PFDK'den yapılan açıklamalar:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 02.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan başka müsabakaya ilişkin "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI'nın aynı müsabakadaki "bilinçli kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 04.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAYA.Ş. Kulübü İdarecisi İBRAHİM HATİPOĞLU'nun 02.02.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan başka müsabakaya ilişkin "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'nda yer alan 37. madde şöyle: "Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir."