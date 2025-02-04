Trump'tan kritik İran kararı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik maksimum baskı politikasına dönülmesine ilişkin bir memorandum imzalarken İran'ın misillemede bulunup kendisine (Trump'a) suikast düzenlemesi durumunda yok edileceğini belirtti.

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayan Trump, İranlı mevkidaşı ile görüşmeye açık olduğunu belirtti. Trump ayrıca İran petrolünün satışına yönelik bir yaptırım uygulanabileceğinin sinyalini verdi.

"FİLİSTİNLİLERİN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK"

Trump diğer yandan Filistinlilerle ilgili teklifini yineledi. Filistinlilerin artık Gazze'de yaşayamayacağını ifade eden Trump, Filistinlilerin Gazze'yi terk etmekten başka bir seçeneği olmadığını söyledi. Trump "Gazzelilere başka bir yerde tesis kuralım. Gazze harabe bir yer. Orta Doğu'da başka bir yer tesis edecek parası olan insanlar var" dedi.

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ABD, BM İNSAN HAKLARI KONSEYİNDEN ÇEKİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump imzaladığı kararname ile ABD'yi Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından çekti. (UNRWA)

İsrail’in Gazzelileri göç ettirme planı: Ben-Gvir’den yeni yasa teklifi

Netanyahu-Trump görüşmesinin ardından işgalci İsrail, Gazze’deki Filistinlileri zorla göç ettirme planlarını hızlandırıyor.

İşgalci İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ve Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Gazzelilerin “gönüllü göçünü” teşvik eden yeni bir yasa tasarısını sundu. Netanyahu hükümetinden esir takası anlaşmasına tepki olarak istifa eden Ben-Gvir’in yasa teklifi, İsrail Meclisi’nde ön oylamaya sunulacak.

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Bu teklif, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği, Gazze’deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi Arap ülkelerine zorla göç ettirilmesi önerisinin hemen ardından geldi. Trump’ın açıklamalarına Arap dünyası sert tepki gösterirken, işgalci İsrail’de bu tür önerilere destek artıyor.

“Gönüllü Göç” adı altında zorunlu sürgün planı

Yasa tasarısında, Gazzelilerin topraklarından ayrılmalarının teşvik edilmesi gerektiği ve bunu kabul edenlerin “geri dönmeme taahhüdü” imzalaması gerektiği belirtiliyor. Buna göre, Gazze’yi terk eden Filistinlilere belirli bir süre sonra işgalci İsrail Maliye Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın ortak kararına bağlı olarak ekonomik yardım paketi sağlanacak.

Ancak yasa, bu yardımdan sadece “silahlı direniş faaliyetlerine katılmadığı tespit edilen” Filistinlilerin faydalanabileceğini öngörüyor. Buna ek olarak, Gazze’den ayrıldıktan sonra geri dönmek isteyenler, aldıkları ekonomik yardımı iki katı ile geri ödemek zorunda kalacak ve bunu yapmadıkları sürece Gazze, Batı Şeria ve işgal altındaki Filistin topraklarına girişleri yasaklanacak.