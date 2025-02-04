Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şara'dan ortak açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

"SURİYE'NİN YİĞİT EVLATLARI MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİ."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin Beşar Esad yönetimine karşı verdiği mücadeleye vurgu yaparak "Suriye'nin yiğit evlatları zalim rejime ve destekçilerine karşı mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedi. Sonunda zafer 8 Aralık tarihi itibariyle Suriye halkının oldu. Öncelikle aziz kardeşim Ahmed Şara'yı ve onun şahsında tüm Suriye halkını mücadeleleri, zaferlerinden ötürü tebrik ediyorum. Suriye'nin özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." dedi.

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"BÖLGEMİZDE YENİ BİR SAYFA AÇILMIŞTIR."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, yaşanan devrimle birlikte bölgede yeni bir dönem başladığının altını çizerek "Sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz.Tarihi nitelikteki bugünkü ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum. İlişkilerimizi yeniden stratejik düzeye kavuşturmak için tüm kurum ve kuruluşlarımız son 2 aydır yoğun çaba içindedir. Önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın inşallah daha da yoğunlaşacağı inancındayım." dedi.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin birliğine dikkati çekerek "Komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor. Sayın Şara ile bu ilke üzerine bina edilen samimi bir havada geçti. Kıymetli kardeşimle ülkede güvenlik ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. DEAŞ olsun PYD olsun her türlü mücadelede Suriye'ye gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettim. Kampların kontrolü bakımından yanlarında olduğumuzu teyid ettik. Ahmed Şara kardeşimin terör karşısındaki güçlü iradesinden dolayı memnuniyetimi belirtmek istiyorum. İnşallah dayanışma içinde hareket ederek terörün olmadığı huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum." dedi.

REKLAM Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında Suriye'nin genel durumu ile ilgili "Siyasi gelişmeler üzerinde de durduk. Kritik süreçte Suriyelilerin iradesini yansıtacak şekilde ülke ideresinin kapsayıcı ve kucaklayıcı yaklaşımı destekliyoruz. Suriye'nin harap olmuş şehirleri, kritik altyapının yeniden imarı konusunda gerekli desteğe hazırız. Gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Suriye'ye yönelik bir dizi uluslararası yaptırım, ülkenin ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için kısmen bir esneme sağlandı. Ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. Suriye halkının yanında olduğumuzu somut adımlarla ortaya koyduk. Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu faaliyete geçirdik. THY Şam'a uçuşlarını başlattı. Yeni yönetimin ilk 2 ayında bölgede ve uluslararası planda sesinin, halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetimden olduğu gibi Türkiye'den birçok bakan ve bürokrat Şam'ı ziyaret etti. Ticaret, sivil havacılık, enerji, sağlık, eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi ilerletiyoruz. İman varsa imkan da vardır. Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden, buna teslim olan insanlarız. Direniş azimleriyle bölgeye ve mazlumlara ilham olan Suriyeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiç şüphe duymuyoruz. Bu süreçte Arap ve İslam dünyasının yeni yönetime ve Suriye halkına gereken maddi ve manevi desteği sağlaması çok ama çok önemlidir. Yapılan ziyaretleri, bölgesel sahiplenme adına çok değerli buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, sözü sayın Cumhurbaşkanına vermeden evvel kendisine üstlendiği bu onurlu vazifede Yüce Allah'tan muvafakiyetler temenni ediyorum." dedi. "TÜRKİYE'NİN DURUŞUNU UNUTMAYACAĞIZ." Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise "Teşekkür ederim sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum davetinden ve görmüş olduğumuz sıcak misafirperlikten dolayı. Suriye halkı Türkiye'nin kurumları, devletinin ve halkının duruşunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Şu anda Suriye topraklarının bütünlüğüne önem vermekteyiz. Suriye ile Türkiye arasındaki işbirliği tarihe dayanmaktadır. Kurtuluş savaşında Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi. Ortak coğrafyayı paylaşmaktayız. Kültürümüz, sosyal yapımız aynıdır. İki ülkenin halkı çok güçlüdür her zaman böyle devam edecektir." dedi.