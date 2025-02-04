Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi: Tarihe geçebilir!
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın adı sık sık transfer dedikodularına karışırken İtalyan devinin genç futbolcu için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...
Juventus, astronomik bir teklif gelmemesi durumunda satmak istemediği Kenan Yıldız için bir rakam belirledi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus gelecek sezon kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.
Ancak kulübün mevcut ödemelerini yapmak ve transfere bütçe ayırmak için paraya ihtiyaç olacak. Bu durum da Kenan Yıldız'ın satışının önünü açabilir.
100 MİLYON EURO
Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis belirlediği ifade edildi.
Kenan Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak.
19 yaşındaki milli yıldız, bu sezon 33 maçta forma giyerken 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 45 milyon euro gösteriliyor.