Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi: Tarihe geçebilir! - Futbol Haberleri

        Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi: Tarihe geçebilir!

        Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın adı sık sık transfer dedikodularına karışırken İtalyan devinin genç futbolcu için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Juventus, astronomik bir teklif gelmemesi durumunda satmak istemediği Kenan Yıldız için bir rakam belirledi.

        2

        Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus gelecek sezon kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

        3

        Ancak kulübün mevcut ödemelerini yapmak ve transfere bütçe ayırmak için paraya ihtiyaç olacak. Bu durum da Kenan Yıldız'ın satışının önünü açabilir.

        4

        100 MİLYON EURO

        Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis belirlediği ifade edildi.

        5

        Kenan Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak.

        6

        19 yaşındaki milli yıldız, bu sezon 33 maçta forma giyerken 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

        Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 45 milyon euro gösteriliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan, ifade verdi
        Seda Sayan, ifade verdi
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"
        "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek