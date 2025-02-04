İstanbul Havalimanı'nda 5-6 Şubat tarihli bazı seferler iptal edildi
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferler iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda 4 ve 5 Şubat tarihli bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Sosyal medyadan açıklama yapan Üstün şu ifadelere yer verdi:
Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.UÇUŞLARA DAİR GÜNCEL BİLGİYE ULAŞMAK İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ...
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