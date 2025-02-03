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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Uçuşlara hava koşulları düzenlemesi | Son dakika haberleri

        Uçuşlara hava koşulları düzenlemesi

        İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:20 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:23
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        Uçuşlara hava koşulları düzenlemesi
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        İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlemeye gidildi.

        AA'da yer alan habere göre Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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