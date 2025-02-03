Batı Avrupa’da, 1 haftadır durmayan fırtına, Kuzey Avrupa’daki soğukların bir kısmını Polonya-Belarus üzerine süpürüyor. Rusya’nın batısından ise güneye inen bir akım var ve bu kuvvetli üst seviye rüzgarları ile sonunda yağış getirecek soğuk hava, Türkiye’ye geliyor.

MARMARA'DA HAFİF YAĞMURLA BAŞLIYOR Yaklaşan hava değişimi önemli olabilecek risklerle geliyor. Önce bu akşam Marmara’da hafif yağmur bekliyoruz, İstanbul’da hava kalitesi de bugünden itibaren yükselmeye başlıyor. Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu! Haberi Görüntüle

"ÇANAKKALE VE İZMİR'DE FIRTINA" Salı ve çarşamba günleri rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına halinde esecek. Marmara’da sürati 40-50 km/saat’e ulaşacak rüzgar, Çanakkale-İzmir arasında deniz üzerinde 80-100 km/saat sürate çıkacak. Bu durum özellikle küçük tekneleri, balıkçıları ve deniz yolculuğu yapacakları yakından ilgilendirir. REKLAM

"EGE'DE UÇUŞLAR İPTAL OLABİLİR" 4-5 Şubat tarihlerinde Kuzey Ege’deki fırtına deniz ulaşımında iptallere yol açabilir. Bu fırtına havalimanlarında çok büyük etki yapmayacaktır, en azından kuzey yönlerden eseceği için (lodostan gelen fırtına gibi olmuyor) uçuşları iptal ettirme oranı düşük olabilir. Yine de rüzgarlı ve normale göre biraz rahatsız edici yolculuklara hazır olalım.

"İSTANBUL'DA KAR BEKLİYORUZ" İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Şubat Çarşamba günü 0°C’ye yaklaşıyor. Şehrin kuzey ilçeleri, Anadolu yakası ve genel olarak yüksek kesimlerinde çarşamba gecesi ve perşembe gün içinde kar yağmasını bekliyoruz.

"DOĞU MARMARA VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ KAR" Fakat şehirde aralıklarla sürecek zayıf kar görüntüsü var, bu durum çoğu ilçede beyaz örtü oluşmasına izin vermiyor. Sıcaklıkların biraz daha düşük olduğu Düzce, Gebze, Bursa, Kocaeli yüksekleri, Sakarya ve Bolu yükseklerinde ise kuvvetli kar yağışı görülecek. REKLAM

"YARINDAN İTİBAREN ANADOLU DİKKAT" Batı ve Orta Karadeniz’de şehirler arası yollar çarşamba akşam olmadan beyaza bürünebilir. Bu durum Samsun-Ankara-Bolu-İstanbul karayollarında ulaşımın aksamasına yol açar. 4-5-6 Şubat tarihlerinde Anadolu’da genel olarak kar hazırlığı yapmakta, yetkililerin uyarılarını takip etmekte yarar var.

"İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR" Sivas, Elazığ, Erzincan, Malatya, Erzurum ve yakın çevresinde çarşamba-cumartesi arası kuvvetli kar yağışları bekliyoruz. Bu alanda kar kalınlıkları 20 santimetre ila 50 santimetreye ulaşabilir.

"ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKMAYIN" Ayrıca Karadeniz’in yayla ve köy yollarında hafta sonu yaklaşırken kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanır. Yarın gece olmadan işleri güçleri halledip, çarşamba beklenen kar yağışını izlemek, bu yollara zorunlu haller dışında çıkmamak iyi olabilir. REKLAM

"BAŞKENT GÜNDÜZ -2'Yİ GÖRECEK" Türkiye genelinde etkili olacak soğuk sistem ile birlikte sıcaklıklarımız dibe vuruyor. İstanbul’da yarından itibaren bir süre 5°C ve altında hissedeceğiz. Ankara gündüz -2°C’ye, İzmir 4°C’ye kadar soğuyor. Karadeniz’de 13-15°C’lerden -1°C’lere kadar soğuyacak hava, hayatı ve sağlık durumlarımızı etkileyebilir. Atkı, bere, eldiven ve sağlığa fazladan dikkat etme zamanı.