Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu! Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla, yurt genelinde sıcaklıklar 6-12 derece düşecek. 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba günü ise iç ve doğu kesimlerde soğuk kendisini iyiden iyiye hissettirecek. AKOM ve Meteoroloji, bu hafta çarşamba ve perşembe günleri mega kentin beyaz elbisesini giyeceğini açıkladı. İşte Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre ilçe ilçe, İstanbul'un kar tahmini raporu...

Habertürk Giriş: 03.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:30 facebook

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