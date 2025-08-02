Hindistan'dan Rusya açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı petrol ithalatına da dikkat çekerek Hindistan'a yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Donald Trump, Hindistan'ın Rusya ile ilişkisini önemsemediğini ifade ederken "Ölü ekonomilerini birlikte batırabilirler, umurumda değil." demişti.

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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Trump'ın eleştirilerinin ardından açıklamada bulundu.

Jaiswal, Hindistan'ın diğer ülkelerle kurduğu ilişkinin kendi içinde bir değere sahip olduğunu ifade ederken "Hindistan-Rusya ilişkisi söz konusu olduğunda, istikrarlı ve zaman içinde sınanmış ortaklığımız var." dedi.

Jaiswal, ABD ile güçlü savunma ortaklığına sahip olduklarını ve bu ortaklığın büyüme potansiyeli olduğunu belirtti.

Trump'ın yanı sıra ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Hindistan'a yönelik eleştiride bulunmuş ve Hindistan'ın küresel düzeyde bir aktör olmadığını ifade etmişti.

Trump, son açıklamasında ise Hindistan'ın Rusya'dan petrol almayı bıraktığını duyduğunu ifade etse de New York Times'a (NYT) konuşan Hindistanlı bir yetkili petrol ithalatının süreceğini bildirdi.