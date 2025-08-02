İngiliz devleri Gabriel Sara'nın peşinde: 40 milyon euro iddiası!
Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara ile Premier Lig'den Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton, Nottingham Forest ve Aston Villa'nın ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...
Transfer döneminde Avrupa devlerinin transfer listesine giren Gabriel Sara için flaş bir iddia geldi.
CaughtOffside'ın haberine göre Aston Villa, Gabriel Sara için Galatasaray ile görüşmelere başlamaya hazır.
Aston Villa'nın orta saha bölgesini güçlendirmek için Sara'yı öncelikli hedeflerden biri olarak belirlediği ifade edildi.
Haberin devamında Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton ve Nottingham Forest'ın Gabriel Sara ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuyu satmak istemediği belirtildi.
Öte yandan Gabriel Sara'nın transferinin gerçekleşmesi durumunda 40 milyon Euro civarında bir bonservis ödeneceği aktarıldı.
2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Gabriel Sara, 2 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.