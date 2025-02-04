Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den, İstanbul'a övgü; Ne kadar harika bir şehir

Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, İstanbul’a gelmişti.

China Suarez, İstanbul'un tarihi bölgelerinde gezerek Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve Kapalıçarşı gibi ünlü yerleri ziyaret etti. Suarez, bu gezilerinden fotoğraflar paylaşarak İstanbul'daki deneyimini takipçileriyle paylaştı.

Suarez, İstanbul'daki gezisi sırasında Icardi'nin takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile de tanışmıştı.

REKLAM Son olarak, İstanbul’a duyduğu hayranlıkla birlikte sevgilisi Icardi’ye olan aşkını dile getiren Suarez, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında; "İstanbul, nereye baksan güzellik var. Ne kadar harika bir şehir, keşfedecek çok şeyim var. Sana ne söyleyeyim Mauro Icardi seni sonsuza dek seviyorum. Seninle hayat çok daha güzel" ifadelerine yer verdi.