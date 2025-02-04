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        Haberler Magazin Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den, İstanbul'a övgü; Ne kadar harika bir şehir - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den, İstanbul'a övgü; Ne kadar harika bir şehir

        Bir süredir İstanbul'da bulunan Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, şehre duyduğu hayranlığı dile getiren yeni paylaşımlarda bulundu. Suarez; "İstanbul, nereye baksan güzellik var. Ne kadar harika bir şehir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 21:47 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:49
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        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
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        Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, İstanbul’a gelmişti.

        China Suarez, İstanbul'un tarihi bölgelerinde gezerek Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve Kapalıçarşı gibi ünlü yerleri ziyaret etti. Suarez, bu gezilerinden fotoğraflar paylaşarak İstanbul'daki deneyimini takipçileriyle paylaştı.

        Suarez, İstanbul'daki gezisi sırasında Icardi'nin takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile de tanışmıştı.

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        Son olarak, İstanbul’a duyduğu hayranlıkla birlikte sevgilisi Icardi’ye olan aşkını dile getiren Suarez, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

        Paylaşımında; "İstanbul, nereye baksan güzellik var. Ne kadar harika bir şehir, keşfedecek çok şeyim var. Sana ne söyleyeyim Mauro Icardi seni sonsuza dek seviyorum. Seninle hayat çok daha güzel" ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Mauro Icardi
        #China Suarez
        #istanbul
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